Attestation dérogatoire couvre-feu : où la télécharger et pour quels motifs est-elle valable ?

Une attestation dérogatoire va être mise en place pendant le couvre-feu qui entre en vigueur le 17 octobre. Elle sera obligatoire pour les déplacements en Île-de-France et dans huit autres métropoles pendant les heures de restriction, mais pas pour n'importe quel motif.

Vous n'aurez plus la liberté de circuler à certaines heures de la nuit, à moins d'avoir une bonne raison. C'est le retour à un mini-confinement après les grandes restrictions de mars, avril et mai 2020. Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un couvre-feu qui vise à contenir la propagation du coronavirus qui est entré dans sa seconde vague en France. Dès le 17 octobre et pour une durée de 4 à 6 semaines, il est interdit de circuler entre 21h et 6h du matin.

Retour aux réflexes d'il y a quelques mois. Après l'attestation dérogatoire pendant le confinement général, puis l'attestation employeur pour les transports en commun et celle exigée pour les déplacements de plus de 100 km, une autorisation sera exigée pour la circulation pendant le couvre-feu. Cette mesure concerne pour le moment l'Île-de-France (y compris Paris), Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse.

Attestation couvre-feu : pour quels motifs est-elle valable ?

Le Premier ministre Jean Castex doit détailler ce jeudi les modalités précises du couvre-feu et de l'attestation dérogatoire. En attendant, Emmanuel Macron a déjà évoqué les grandes lignes durant son intervention sur TF1 et France 2. À priori, l'attestation devrait s'inspirer des précédents modèles. Elle ne sera valable que pour les déplacements impérieux, notamment les obligations professionnelles et les urgences.

« Évidemment, pour toutes celles qui rentrent du travail après 21 heures, ou qui travaillent de nuit et qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation », a déclaré Emmanuel Macron . « Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaire, il y aura des autorisations. (…) On n'ira plus au restaurant, faire la fête, chez des amis », a-t-il poursuivi.

Tous les motifs de visite médicale ne seront pas autorisés en cas d'urgence sanitaire pour éviter les abus. Pendant le confinement de mars avril et mai dernier, seules les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés étaient valables, ou encore les consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée.

Où trouver pourra-t-on télécharger l'attestation dérogatoire pendant le couvre-feu ?

L'attestation de déplacement pendant le couvre-feu devrait être disponible sur le site du ministère de l'Intérieur comme les fois précédentes. À l'heure où ces lignes sont écrites, la page pour la télécharger n'est pas encore en place. Le document sera mis en ligne d'ici vendredi, avant l'entrée en vigueur du couvre-feu le samedi 17 octobre.

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas l'imprimer à chaque déplacement, il devrait également être possible de présenter l'attestation sur un smartphone comme il y a quelques mois. Un document PDF généré sur votre téléphone mobile pourra être vérifié par les forces de l'ordre en scannant un QR code sans contact.

Des contrôles et une amende allant jusqu'à 1500 €

Emmanuel Macron a également annoncé des contrôles. Les policiers et les gendarmes vont patrouiller dans toutes les villes concernées pour faire appliquer le couvre-feu. Les contrevenants seront évidemment verbalisés. Le montant de l'amende n'a pas changé, il est de 135 euros. En cas de récidive, il passe à 1500 €.

Si vous avez prévu partir en vacances à la Toussaint, le couvre-feu ne vous en empêchera pas. Emmanuel Macron a assuré qu'il n'y aura aucune restriction. Vous pourrez prendre la route, le train et vous déplacer dans toute la France pour peu que vous respectiez les recommandations déjà en vigueur, notamment le port du masque.

Enfin, si vous vous rendez en Île-de-France, Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne ou Toulouse, vous devrez respecter le couvre-feu. De 21h à 6h, vous ne pourrez pas sortir sans une raison valable. En dehors de ces zones, il reste possible de sortir se balader après 21h, profiter des bars et restaurants à des heures tardives. Pour rappel, les vacances de la Toussaint démarrent aussi le samedi 17 octobre.