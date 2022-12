Attention, ce SMS envoyé par un proche en danger est une vaste arnaque

Une nouvelle arnaque déjà particulièrement répandue en Australie et dans d'autres pays anglophones vient de faire son arrivée en France. Le principe est simple et redoutable : des pirates se font passer pour l'un des vos proches en précisant avoir cassé leur téléphone. Leur but ? Vous réclamer de l'argent pour sortir d'une situation délicate. Tout ceci est faux bien entendu.

Décidément, les pirates font preuve d'ingéniosité ces derniers temps. Ce mercredi 13 décembre 2022, nous avons détaillé dans nos colonnes le principe d'une arnaque terrifiante. En effet, des escrocs tentent de faire croire aux victimes qu'un de leurs proches a été kidnappé pour réclamer une rançon. En vérité, il s'agit tout simplement d'une nouvelle méthode pour exploiter le spoofing, une technique qui consiste à s'emparer du nouveau de téléphone d'une personne ou d'une entreprise (opérateur, banque, etc.).

Vers la fin novembre 2022, nous avons également évoqué cette nouvelle arnaque autour de l'eSIM qui cible les abonnés SFR. Et ce mercredi, la ministre déléguée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme Olivia Grégoire alerte les Français sur une nouvelle escroquerie.

Les arnaqueurs savent redoubler d’inventivité pour vous piéger. Soyez prudents. En cas de doute, cherchez d’abord à contacter votre proche. N’hésitez pas à signaler les arnaques sur @SignalConso https://t.co/MHOtNTDHzl — Olivia Gregoire (@oliviagregoire) December 13, 2022

A lire également : Des hackers piratent les sites de l’UE pour vous attirer sur des sites de téléchargement illégal

L'arnaque de “l'urgence familiale” débarque en France

Baptisée “Hi Hum”, cette arnaque a d'ores et déjà fait pas mal de dégâts en Australie notamment, avec un préjudice estimé à environ 3 millions de dollars. Comme l'explique la plateforme officielle Signal-Arnaques, le principe est d'une simplicité confondante :

la victime reçoit un message d'un numéro inconnu émanant pourtant d'un proche. Il prétexte un téléphone cassé et indique un nouveau numéro à contacter en cas d'urgence

La seconde étape consiste à demander de l'argent à la victime, qui dans la panique pourra être amené à s'exécuter

Cette arnaque de “l'urgence familiale” a été utilisée à de nombreuses reprises sur Facebook ces dernières années grâce à des profils usurpés. C‘est une technique également très prisées avec des adresses mail volées. En 2018, de nombreux abonnés d'Orange ont été visés par ce type d'escroquerie.

Comme le rappelle Signal-Arnaques, si vous recevez ce genre de message d'alerte, il faut rester calme et prendre le réflexe d'appeler le proche en question sur sur numéro habituel. S'il répond comme si de rien n'était, vous constatez donc qu'il s'agit d'une arnaque.