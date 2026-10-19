Android 18 : Samsung prépare une refonte complète de l’interface pour la mise à jour One UI 10

La prochaine mise à jour majeure de la surcouche de Samsung devrait apporter des changements très importants. On évoque même un changement de nom pour marquer l’entrée dans une nouvelle ère.

Le déploiement de One UI 9 bat son plein depuis plusieurs semaines chez Samsung. Tandis que cette dernière mouture de la surcouche, basée sur Android 17, est rendue disponible sur de nouveaux modèles de smartphones de la marque, l’entreprise est au travail sur le développement de One UI 10 (Android 18). Et l’on pourrait bien assister à une rupture par rapport à ce que nous propose Samsung depuis quelques années.

Le leaker Ice Universe, réputé fiable quand il s’agit des projets en cours de Samsung, assure que “One UI 10 apportera des changements significatifs, d’une nature sans précédent”. Ces informations viennent compléter un précédent rapport, qui prétendait que le constructeur pourrait renommer son environnement logiciel en Galaxy OS. Ce changement permettrait à la fois de marquer le coup pour mettre en avant les nouveautés à venir et de rationaliser la nomenclature en reprenant le terme phare de Galaxy, qui rassemble déjà tout l’écosystème matériel du fabricant, et qui s’étendrait ainsi au logiciel.

Galaxy OS ou One UI 10 pour les smartphones Samsung sous Android 18 ?

Tout cela est bien intriguant, mais nous n’en savons pas bien plus pour l’instant. En quoi ce Galaxy OS marquerait une rupture avec One UI ? Samsung pourrait préparer une refonte totale de l’interface, mais on voit mal la firme tout changer après des années à peaufiner et optimiser One UI sur ce point. Des animations mieux travaillées seraient certes les bienvenues, mais une modificiation en profondeur de l’identité visuelle serait étonnante.

On peut naturellement penser à des fonctions d’IA, mais celles-ci seraient-elles assez innovantes pour provoquer la fin de One UI ? Une autre hypothèse est un Galaxy OS qui serait encore plus transparent et intuitif pour l’expérience multi-appareil, alors que Samsung va justement lancer son propre PC Googlebook sous Android.

Galaxy OS pourrait aussi contenir un peu de ces trois éléments. Pour ce qui est du calendrier, la source estime que la mise à jour sortirait à la période attendue, c’est-à-dire en juillet prochain pour la commercialisation des nouveaux smartphones pliables.