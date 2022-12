Amazon Prime : un jeu d’infiltration culte sera offert aux abonnés dès le 27 décembre

Amazon Prime a pris pour habitude d'offrir des jeux à ses abonnés. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir des titres rétro et récents à moindre coût. Et justement, pour ces fêtes de fin d'année, le géant du e-commerce a décidé d'inclure un jeu d'infiltration culte dans sa liste : Dishonored 2.

Amazon Prime offre de nombreux avantages à ses abonnés, entre la livraison en un jour ouvré, l'accès à Amazon Prime Video et Amazon Music, ou encore à Prime Reading pour ceux qui aiment la lecture. Les joueurs ne sont pas oubliés puisqu'avec Prime Gaming, ils peuvent obtenir gratuitement du contenu exclusif pour leurs titres préférés. En outre, le service permet également de récupérer des jeux sans frais supplémentaire dans sa bibliothèque.

Par exemple, en septembre 2022, les abonnés Amazon Prime ont pu mettre la main sur Assassin's Creed Origins et le Seigneur des Anneaux : l'Ombre du Mordor. Et alors que nous approchons des fêtes d'année, Amazon a d'ores et déjà inclus plusieurs titres comme l'excellent Brothers : A Tale of Two Sons de Joseph Farres, le créateur de It Takes Two (lauréat du Game Award du jeu de l'année en 2021). La version remasterisée de Quake fait également partie du lot.

Dishonored 2 offert avec Amazon Prime pour conclure 2022

Et justement, nous venons d'apprendre qu'une nouvelle fournée de jeux attendra les joueurs entre le 27 décembre 2022 et le 3 janvier 2023. Si vous aimez les titres SNK des années 90, vous serez aux anges avec la présence de Metal Slug, Metal Slug X et Metal Slug 3 sans oublier The Last Blade 1 et 2. Mais il y a surtout un titre qui a attiré notre attention.

En effet, si vous êtes abonnés Amazon Prime, vous pourrez également récupérer le cultissime Dishonored 2. Suite directe du premier épisode, cet opus sorti en 2016 s'est rapidement imposé comme une référence de l'infiltration notamment grâce à un level design intelligent permettant d'adopter une multitude d'approches. Bien entendu, les différents pouvoirs à disposition de l'héroïne ou du héros (selon votre choix au début du jeu) enfoncent le clou en offrant des dizaines et dizaines de possibilités pour venir à bout de ses ennemis. Et encore, rien ne vous y oblige puisqu'il est tout fait faisable de terminer le jeu sans tuer un seul garde !

Rajoutez à cela une direction artistique de haute volée, l'un des niveaux les plus incroyables de l'histoire du jeu vidéo (le manoir mécanique), une bonne rejouabilité et une narration/doublage de qualité, et vous obtenez l'un des meilleurs jeux d'infiltration jamais sorti. Alors, profitez-en si vous êtes client Amazon Prime et que vous n'avez jamais eu l'occasion d'explorer la cité de Karnaka.