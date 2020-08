Amazon : l’arnaque des mystérieuses graines chinoises provoque un vent de panique

Une arnaque Amazon a provoqué un vent de panique un peu partout dans le monde. Depuis le mois dernier, de nombreux témoignages affirment avoir reçu des sachets contenant de mystérieux graines chinoises dans leur boîte aux lettres. L’affaire a rapidement alarmé le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Il ne s’agit pourtant que d’une escroquerie permettant à des vendeurs de collecter des commentaires élogieux sur Amazon.

En général, il s’agit de graines très banales et peu coûteuses, dont des semences de chou, menthe, lavande, hibiscus ou de roses. Dans certains cas, les graines sont remplacées par des bijoux en plastique de mauvaise qualité. Alors que les témoignages provenant des Etats-Unis, de France, du Royaume-Uni ou du Canada continuent de s’accumuler, la situation a commencé à inquiéter les autorités. Outre-Atlantique, une enquête a été ouverte.

En France, le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation est rapidement monté au créneau pour demander aux Français de ne surtout pas planter les graines dans leur jardin. « Ces semences d’origine inconnue peuvent être vectrices de maladies non présentes sur le territoire français ou s’avérer être des plantes invasives. […]. Si vous recevez des sachets de semences non sollicitées, il vous est demandé de les placer dans un sac plastique et de jeter ce sac hermétiquement clos dans votre poubelle d’ordures ménagères afin que les semences soient détruites » conseille le Ministère sur son site web.

Le ministère de l’Agriculture recommande aussi d’envoyer « des photos des bordereaux d’envoi des emballages et des sachets contenant les graines » à la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires et de se laver les mains. Les autorités craignent en effet que les sachets aient été aspergés de produits toxiques.

Comme le rapportent nos confrères du Monde, ces mystérieux graines chinoises ont rapidement généré l’apparition de théories farfelues sur les réseaux sociaux et sur des sites complotistes américains. Dans le contexte de la pandémie et de guerre froide avec la Chine, certains théoriciens ont même accusé Pékin de mettre sur pied une « attaque biologique » de grande ampleur.

Une simple arnaque Amazon de deux vendeurs chinois

D’après une enquête menée par le Monde, il s’agit plutôt d’une arnaque destinée à augmenter artificiellement le nombre de ventes réalisées par des vendeurs sur Amazon. Selon 60 Millions de Consommateurs, « ces envois sont le résultat d’un ‘brushing’, une escroquerie employée par certains vendeurs peu scrupuleux présents sur de grandes plateformes de vente en ligne, telles Alibaba ou Amazon. Le vendeur embauche des personnes, les ‘brushers’, pour acheter ses propres produits sous de faux noms ».

Dans la foulée, ces commerçants peu scrupuleux demandent à leurs brushers de poster des commentaires élogieux sur la page de leurs produits. Pour vérifier qu’un achat a bien été effectuée, le vendeur doit absolument expédier un colis. Pour tromper Amazon, ils envoient alors des sachets contenant des graines à des adresses choisies au hasard. Pour élaborer ces faux comptes Amazon, les vendeurs utilisent des coordonnées collectées sur la toile, notamment via des fichiers clients piratés ou des fuites de données. Si vous avez reçu des graines, on vous invite à changer vos identifiants sur les sites où vous avez passé des commandes.

Les vendeurs adeptes du « brushing » sont essentiellement localisés en Chine. Dans ce pays, cette pratique est strictement interdite par la législation. Sur base des « informations disponibles publiquement sur les bons de réception photographiés par de nombreux internautes », le Monde a pu remonter jusqu’à deux vendeurs Amazon chinois. Sur leurs pages, on trouve à la fois des commentaires élogieux, visiblement factices, et des commentaires très négatifs.

Source : Le Monde