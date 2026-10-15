Air fryer Ninja DualZone 9,5 L à – 42% : Ninja brade ce modèle 6-en-1 durant cette vente flash, mais ça ne va pas durer

Vous souhaitez acheter un air fryer puissant et polyvalent ? Du 15 au 18 octobre, Ninja organise les SharkNinja Days. Durant cette vente flash, le géant américain brade ses friteuses sans huile, dont le Ninja DualZone 9,5 L qui se retrouve à 134,99 € au lieu de 229,99 € en cumulant l’offre en cours avec le code PASN10. C’est le bon moment pour craquer…

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Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner. À mi-chemin entre four électrique et friteuse traditionnelle, ces appareils compacts ont spécialement été conçus pour vous offrir des plats gourmands, mais plus sains. Le Ninja DualZone de 9,5 L est un air fryer avec une contenance XXL idéal pour cuisiner pour toute la famille. Grâce à ses deux tiroirs séparés, vous pouvez cuire 2 préparations différentes en même temps.

Normalement en vente à 229,99 €, durant les SharkNinja Days, le géant américain l’affiche à 149,99 €. Mais ça n’est pas tout ! Grâce à notre code exclusif PASN10 à renseigner dans le panier, son prix chute encore pour arriver à 134,99 € seulement. C’est une affaire pour une friteuse sans huile avec cette capacité !

Air Fryer Ninja DualZone de 9,5 L : des repas sains et gourmands pour toute la famille

Les airfryers sont des appareils compacts qui trouvent facilement une place dans la cuisine. Grâce à son faible encombrement, même avec une grande capacité de 9,5 litres, le Ninja DualZone reste discret sur votre plan de travail. Ce modèle dispose de 2 trois séparés de 4,75 litres, ce qui vous permet de cuire un poulet de 2 kg dans chaque compartiment ! Vous pillez ainsi préparer un délicieux rôti dans un tiroir, et des légumes dans l’autre.

Avec la technologie DualZone, vous pouvez démarrer deux cuissons indépendamment avec des réglages différents. Vous pouvez ainsi définir un programme, une température ou encore une durée pour chaque compartiment. À l’inverse, avec la technologie Match, vous pouvez appliquer les mêmes réglages pour les 2 tiroirs. Et grâce à la fonction Sync, vous pouvez synchronisant la fin des deux cuissons pour que les 2 préparations soient prêtes en même temps.

Enfin, le airfryer Ninja DualZone de 9,5 L profite de 6 programmes de cuisson différents, à savoir Air Fry (Frire sans huile), Max Crisp (Croustillant max), Roast (Rôtir), Bake (Cuire au four), Dehydrate (Déshydrater) et Reheat (Réchauffer) pour cuisiner des plats salés et sucrés. Vous pouvez aussi personnaliser la température jusqu’à 240°C !