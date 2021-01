5G : Free accusé de “pratiques déloyales” dans ses publicités

La 5G Free ne pourrait pas vraiment multiplier les débits au vu des fréquences dont dispose l'opérateur. Ce qui ne l'empêche pas de présenter ainsi les mérites de son nouveau réseau. Une association de consommateurs porte plainte pour “pratiques commerciales déloyales”.

La technologie 5G est dès le départ source de confusion. Les opérateurs ont beau présenter la technologie comme un progrès en vantant ses avantages en termes de débit et de latence, la vérité, c'est que toutes les 5G ne se valent pas. Plus la fréquence est basse, plus la couverture possible par antenne est vaste – les ondes pénètrent par ailleurs mieux dans les bâtiments. Mais cela se fait au détriment du débit.

A l'inverse, plus les fréquences sont élevées, plus les débits et la faible latence sont bien là. Mais il faut multiplier le nombre d'antennes pour bénéficier d'une couverture correcte. Par ailleurs, aucun opérateur ne dispose à date de réseau mmWave, les fameuses ondes millimétriques qui sont les seules à réellement débloquer tout le potentiel de la 5G. C'est donc avec ces éléments que l'on apprend que Free est visé par une plainte de l'association de consommateurs Familles Rurales pour “pratiques commerciales déloyales”.

L'association reproche à Free sa communication autour de la 5G qui fait selon elle espérer «un gain de performance que toutes les fréquences 5G ne sont pas en mesure d'offrir à l'heure actuelle». Or, cette façon de présenter les choses « ne permet pas aux consommateurs de comprendre que toutes les 5G ne se valent pas, que chacune dispose de spécificités propres ayant une incidence sur les débits, la latence ou la pénétrabilité au sein des bâtiments ».

Lire également : 5G : Free Mobile bat un nouveau record de débit avec 723 mb/s en téléchargement

L'association demande au gouvernement d'encadrer par arrêté les publicités sur la 5G. Et enfonce le clou : « Free ne peut pas dire qu'il va multiplier la vitesse du débit vue la couverture pour laquelle il a opté ». Le réseau 5G Free est essentiellement constitué d'antennes en fréquence basse 700 MHz. Ce qui lui permet d'assurer une meilleure couverture que ses concurrents. Free propose un forfait 5G avec 150 Go de data, appels/SMS illimités et 25 Go de data depuis l'étranger pour 19,99 €par mois ou 15,99 € pour les abonnés Freebox.

Source : Le Figaro