Yahoo : si vous ne voulez pas de publicités ciblées, il va falloir payer

Yahoo prévient que l’utilisation de ses services Mail, Actualités ou encore Finance sans ciblage publicitaire passera par un abonnement payant. Une date d’entrée en vigueur est déjà fixée.

Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui utilisent encore une adresse mail Yahoo. Si l’entreprise a largement été dépassée en popularité par Google, entre autres, certaines personnes restent attachées à la messagerie qu’elles ont ouvert il y a de nombreuses années de cela. Yahoo va justement changer le fonctionnement de Yahoo Mail, mais aussi de ses services comme Actualités, Finance, Sports et même sa page d’accueil.

La modification concerne la publicité ciblée affichée par ces derniers. À partir du 18 mars 2027 pour les pays de l’Union européenne (le 28 janvier au Royaume-Uni), vous devrez choisir entre accepter le ciblage publicitaire ou payer 2,49 euros par mois pour qu’il soit désactivé sur votre compte Yahoo.

Il existe une troisième option : supprimer ce dernier. L’entreprise met cependant en place un outil de migration pour vos mails. Les utilisateurs payant déjà un abonnement Yahoo (Mail Plus par exemple) ne sont pas concernés par ces choix. La désactivation du ciblage publicitaire y est incluse.

Payer ou accepter la publicité ciblée sur les services Yahoo, il faudra choisir

Si vous acceptez le ciblage publicitaire, ce qui vaut pour l’ensemble des services, rien ne change vraiment. Yahoo continuera d’utiliser « des informations telles que les détails de votre compte, votre localisation approximative et vos centres d’intérêt pour vous proposer des publicités plus pertinentes pour vous ». Souscrire l’abonnement ne supprimera pas les publicités. Il y en aura cependant « moins », promet Yahoo, et elles ne seront pas personnalisées en fonction de vos données. Vous verrez encore, par exemple, des liens d’affiliation ou des contenus sponsorisés.

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Enfin, si vous refusez l’une de ces deux solutions, vous perdrez à terme votre adresse en @yahoo. Afin de ne pas perdre vos mails, la firme met en place un outil de migration permettant de copier vos messages et les dossiers de votre boîte vers une autre. Directement vers un compte Google, Outlook ou AOL, via le protocole IMAP pour les autres.

Toute votre boîte mail sera transférée en une seule fois, ce qui peut prendre du temps selon le volume de données concerné. Yahoo assure gratuitement le transfert de vos mails depuis l’adresse Yahoo vers la nouvelle pendant 7 mois. Après quoi, elle ne recevra plus rien. Refuser le ciblage ne ferme pas votre compte Yahoo, distinct de la boîte mail. Vous pourrez toujours vous en servir pour vous connecter à différents services de la plateforme, mais ces derniers vous demanderont tout de même de choisir entre ciblage personnalisé et paiement.