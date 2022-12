Xiaomi Pad 6 : puce, écran, design, les premières infos

Les tablettes Xiaomi Pad 6 et Xiaomi Pad 6 Pro se dévoilent avant leur présentation officielle, confirmant les ambitions de la marque chinoise sur ce marché.

Comme pour ses smartphones, Xiaomi adopte un rapport qualité-prix agressif pour ses tablettes. Il faut dire que la concurrence est particulièrement forte, Apple écrasant le marché avec ses iPad et Samsung restant une valeur sûre de l'écosystème Android pour bien des consommateurs. Avec son prochain Pad 6, la marque va encore nous gâter niveau spécifications techniques, en attendant de connaître le tarif du produit.

D'après les informations du réputé leaker chinois Digital Chat Station, le Xiaomi Pad 6 sera équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon 870, alors que le modèle Pro bénéficiera d'un plus performant SoC Snapdragon 8+ Gen 1 gravé en 4 nm, que l'on retrouve sur la plupart des smartphones haut de gamme du second semestre 2022.

Xiaomi Pad 6 Pro : écran AMOLED 120 Hz, clavier et stylet

Les deux tablettes devraient embarquer un écran entre 11 et 12 pouces, entouré de fines bordures et sans poinçon pour caméra frontale afin d'améliorer l'immersion et le confort procuré par l'affichage. Une caméra pour les selfies et les appels vidéo est bien prévue, mais on ne sait pas comment elle sera intégrée dans les appareils.

Le Xiaomi Pad 6 Pro jouirait d'un écran AMOLED plutôt que LCD, avec une définition très intéressante de 1880 x 2880 pixels, soit un entre-deux entre le QHD 1440p et la 4K 2160p, et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ce modèle disposerait d'un capteur photo principal associé à un objectif dédié à la profondeur de champ, utile pour le mode portrait. Il compterait aussi sur quatre haut-parleurs en ce qui concerne la partie audio.

Le Xiaomi Pad 6 Pro veut concurrencer l'iPad Pro d'Apple et la Galaxy Tab S de Samsung en s'offrant une compatibilité avec un stylet et un clavier externe, couvrant ainsi de nouveaux besoins pour certaines catégories de professionnels, des artistes, ou n'importe qui souhaitant utiliser sa tablette à la manière d'un PC portable.

Si le Xiaomi Pad 6 devrait s'inviter sur le marché français quelque temps après sa disponibilité en Chine, il se murmure que la version Pro pourrait être exclusive à la Chine.

Source : Weibo