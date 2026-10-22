Xiaomi lance de nouveaux PC portables Redmi Book, avec processeur Intel Wildcat Lake

Les Redmi Book 2027 sont sur le point d’être commercialisés par Xiaomi. Ils se déclinent dans les formats 14 et 16 pouces et sont propulsés par une puce Intel Wildcat Lake.

xiaomi redmi book
Crédit : Xiaomi

Ça bouge sur le marché des PC portables. Tous les constructeurs veulent leur équivalent du MacBook Neo et s’activent pour proposer des solutions d’entrée de gamme à des consommateurs qui voient les prix des ordinateurs s’envoler en même temps que les coûts de la RAM et du stockage. Xiaomi tente sa chance avec les nouveaux Redmi Book 2027.

L’entreprise a révélé que ses prochains PC portables seraient révélés dans quelques jours, le 27 octobre prochain. Elle en a profité pour dévoiler le design tout en couleur de ses appareils, ainsi que quelques caractéristiques techniques. Pour la connectique, on attend deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI et une prise audio 3,5 mm. Deux versions devraient présentées : une compacte en 14 pouces et une autre offrant un espace d’affichage supérieur en 16 pouces.

Redmi Book 2027 : de nouveaux PC portables sous Intel Wildcat Lake

Xiaomi opte pour une puce Intel Wildcat Lake pour ses Redmi Book. Intel est encore loin du niveau de Qualcomm sur l’architecture ARM, mais parvient tout de même à imposer ses composants sur quelques machines, tant qu’on est loin du segment premium. Un benchmark du Redmi Book 16 nous apprend que ce modèle sera équipé de l’Intel Core 5 320 à six cœurs (deux cœurs hautes performances atteignant une fréquence d’horloge maximale de 4,6 GHz et quatre cœurs basse consommation) et six threads. On ne sait pas si la configuration 14 pouces embarque ce même processeur.

On attend une consommation de base de 15 W et une consommation maximale de 35 W en mode turbo. Les PC portables disposeraient de 16 Go de RAM DDR5-4800 avec un seul canal mémoire. Une batterie d’une capacité de 72 Wh est évoquée, mais il n’est pas clair si elle prévue pour le modèle de 14 ou de 16 pouces.

Nous en saurons plus dans quelques jours, que ce soit pour la reste de la fiche technique ou pour le prix. On se demande aussi si le produit sera disponible en Europe. Lors de l’événement d’annonce, Xiaomi lèvera aussi le voile sur un smartphone : le Redmi K100.


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