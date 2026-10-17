Windows 11 corrige enfin ces défauts, votre PC va gagner en confort

Microsoft vient de publier une nouvelle version de Windows 11, destinée aux membres du programme Insider. Celle-ci s’accompagne d’un grand nombre d’améliorations et d’autres nouveautés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que côté mises à jour, Microsoft est loin d’être avare. En effet, le géant du numérique n’en finit plus de corriger son dernier système d’exploitation, pour le meilleur comme pour le pire. Et parfois, pour le pire. Le mois dernier, Microsoft cassait l’audio de Windows 11 via une simple mise à jour. Plus tôt cette année, une autre update a enfermé les PC dans une boucle de redémarrages, rien que ça.

Mais il faut reconnaître que certaines mises à jour sont plus que bienvenues. On pense par exemple à celle-ci, qui a ramené une option très regrettée de Windows 10. Une autre update a permis aux PC Windows 11 avec moins de 8 Go de RAM de démarrer bien plus rapidement, une excellente nouvelle dans le contexte de la crise de la RAM. Mieux encore : Windows 11 devient 20 % plus réactif et fonctionne plus rapidement sur ce genre de machines.

Et avec la build 26220.9739, disponible sur le canal bêta, la firme de Richmond continue d’améliorer son système d’exploitation. Tout d’abord, Microsoft étend la disponibilité de la fiche d’informations, qui était jusqu’à présent réservée aux utilisateurs américains. Mais ce n’est pas tout.

Des niveaux de zoom personnalisés pour chaque écran

En effet, les utilisateurs de la Loupe sur plusieurs écrans peuvent se réjouir. Pour l’instant, un niveau de zoom donné s’étend à l’ensemble des écrans. Mais les choses changent avec cette mise à jour. Il devient en effet possible de choisir le niveau d’agrandissement appliqué à chaque écran.

L’activation de cette nouveauté est particulièrement simple. Il suffit de vous rendre dans Système > Affichage, puis de remplacer l’option « Dupliquer » par « Étendre ». Windows traitera ainsi chaque écran comme un espace distinct. Pour choisir le niveau de zoom désiré, appuyez sur Ctrl + Alt et réglez l’agrandissement avec la molette de votre souris. Il est également possible d’appuyer sur Windows + Plus (+) ou Windows + Moins (-).

Microsoft corrige également un autre problème. Si deux écrans sont utilisés, la vue agrandie suit le curseur, ce qui peut parfois prêter à confusion. Mais grâce à cette mise à jour, il devient possible de verrouiller le zoom en appuyant simplement sur Ctrl + Windows + K.

La nouvelle fiche d’informations ouverte au plus grand nombre

Comme nous l’évoquions plus haut, Microsoft profite de cette mise à jour pour étendre la disponibilité de la nouvelle fiche d’informations de l’appareil. Celle-ci était jusqu’ici uniquement disponible aux États-Unis. Cette option offre un aperçu des principales caractéristiques du PC et de l’utilisation du stockage. Elle permet d’accéder directement à Paramètres > Système > Informations système.

Côté gaming, la build 26220.9739 n’est pas en reste. En effet, celle-ci s’attaque également au mode Xbox de Windows 11, qui a vu le jour en début d’année. Celui-ci dispose désormais d’une toute nouvelle interface, qui permet d’accéder rapidement aux options Quitter vers le Bureau et Options d’alimentation.

L’ergonomie de l’Explorateur de fichiers est, là aussi, améliorée. Certaines informations essentielles, telles que l’emplacement, le nom ou encore la date de création des fichiers, sont présentées de manière uniforme sur la page des résultats de recherche.

Des mises à jour plus que bienvenues

Toujours côté ergonomie, Microsoft améliore certains messages système, tels que les indications de « batterie faible ». Ces derniers devraient adopter un design modernisé. Dans un même registre, le tout premier widget vraiment utile de Windows 11 arrive bientôt. Celui-ci permet d’afficher le pourcentage de batterie restant de tous les appareils Bluetooth connectés à votre PC.

Cette nouvelle build vient s’ajouter aux innombrables mises à jour auxquelles Windows 11 a eu droit cette année. Le mois dernier, une update faisait le plein de nouveautés, avec de nombreuses options de personnalisation au programme. L’été dernier, les utilisateurs de Windows 10 et 11 ont eu droit au Patch Tuesday.

Et si votre PC installe peut-être des mises à jour dont il n’a pas besoin, certaines sont indispensables. On pense notamment à celle-ci qui, si elle échoue, pourrait provoquer l’arrêt pur et simple du fonctionnement de Windows Update. D’ailleurs, plus tôt cette année, le service de mise à jour de Windows s’est mis à tourner au ralenti.