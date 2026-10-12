Si votre PC a raté cette mise à jour, Windows Update cessera bientôt de fonctionner

Microsoft prépare un changement technique au cœur de Windows Update. Les certificats qui authentifient ses serveurs arrivent à expiration en 2027. Sans correctif récent, les ordinateurs perdront tout accès aux mises à jour.

Chaque mois, les PC du monde entier reçoivent un correctif de sécurité. Derrière cette routine, un système de confiance invisible travaille en permanence. À chaque démarrage et à chaque connexion, des certificats numériques vérifient l’authenticité des composants et des serveurs sollicités. Ces garanties portent toutes une date d’expiration. En début d’année, la rotation des clés Secure Boot sur Windows 10 et 11 avait déjà imposé une mise à jour avant juin 2026.

Microsoft livre chaque mois un correctif cumulatif à Windows 11, comme celui de septembre et ses nouvelles options de personnalisation. Ces paquets ne se limitent pas aux fonctions visibles. Ils transportent aussi des éléments de sécurité que personne ne remarque. Dans un avertissement publié le 8 octobre, la firme de Redmond a prévenu les professionnels comme les particuliers. Deux dates butoirs y figurent, et elles visent cette fois l’accès au service de mise à jour lui-même.

Les PC sans le correctif de juillet 2026 perdront Windows Update en juin 2027

Windows Update s’appuie sur ces certificats pour confirmer qu’un PC dialogue avec des serveurs authentiques. D’après la note publiée sur le blog de Microsoft, les clés actuelles expirent le 17 mai et le 19 juin 2027. Sur Windows 11 24H2, la firme réclame le correctif de septembre 2025 ou un plus récent. Pour les autres éditions encore prises en charge, celui de juillet 2026 fait l’affaire. Seules les moutures 25H2 et 26H2 sont épargnées. Leurs utilisateurs n’ont rien à faire.

Les PC privés de support forment le gros du risque. Un ordinateur resté sous Windows 10 sans passage par le programme ESU n’a jamais vu arriver les correctifs de l’été 2026. Après juin 2027, il se retrouvera coupé du service et ne recevra plus aucune rustine. En juin dernier, Microsoft a prolongé l’ESU jusqu’au 12 octobre 2027, et une inscription suivie de l’installation des mises à jour proposées ramènera les nouveaux certificats sur ces machines oubliées. Côté entreprise, les postes alimentés par un serveur WSUS échappent à l’échéance. Vérifier l’historique des mises à jour permet de repérer la présence d’un correctif de juillet 2026 ou plus récent.