Vous allez voir plus clair sur Google Maps grâce à ce nouvel affichage

L’application de navigation Google Maps continue d’évoluer discrètement mais efficacement. Une nouvelle présentation facilite la lecture sans masquer la carte. Ce changement s’inscrit dans une refonte plus large entamée depuis plusieurs mois.

Depuis plusieurs mois, Google Maps reçoit des améliorations régulières qui rendent l’application plus lisible et plus pratique à utiliser, notamment en voiture. Certaines mises à jour récentes ont apporté des ajouts bienvenus, comme l’affichage direct de l’heure d’arrivée prévue, des péages ou encore de la difficulté à se garer à destination. Google prépare également l’arrivée de son intelligence artificielle Gemini dans l’application, qui permettra de poser des questions contextuelles sur des lieux en quelques secondes, à partir d’un simple bouton.

Dans le cadre de cette modernisation progressive, Google déploie un nouveau type d’interface sur Android. L’idée est simple : éviter de masquer complètement la carte lorsqu’on interagit avec les menus de l’application. À la place, les différents écrans s’ouvrent désormais sous forme de feuilles coulissantes, superposées en bas de l’écran. Ce design avait déjà été introduit discrètement dans l’onglet Explorer à l’été 2024. Il commence aujourd’hui à se généraliser sur d’autres parties essentielles de l’interface.

Google Maps généralise l'affichage en feuilles sur Android pour garder la carte visible

Les onglets “Découvrir” et “Contribuer” adoptent désormais cette présentation en feuille. Une fois ouverts, ces panneaux n’occupent plus tout l’écran. Ils peuvent être glissés vers le haut pour afficher davantage d’éléments, ou réduits pour n’occuper que le bas. La carte reste ainsi toujours visible, même en arrière-plan. Cette approche facilite l’accès à certaines fonctionnalités comme les avis, les photos ou la gestion de son profil Google Maps, sans couper l’affichage de l’itinéraire.

La mise à jour, repérée sur la version 25.16.06 de l’application Android, va dans le sens d’une interface plus fluide et moins intrusive. Tous les éléments familiers restent accessibles, mais ils s’affichent désormais de manière plus discrète. Ce changement améliore l’ergonomie, notamment dans les situations où le conducteur doit consulter rapidement des informations sans quitter la vue de la carte. Une évolution discrète mais significative, qui confirme la volonté de Google de recentrer son application sur la clarté, la continuité visuelle et l’instantanéité.