Votre PC Windows montre des signes de faiblesse ? La RAM a peut-être à un souci, voici comment le vérifier

La RAM, ou mémoire vive, est cruciale pour le bon fonctionnement de votre PC. Il suffit qu’il y ait un souci de stabilité pour que tout le fonctionnement de l’ordinateur soit compromis. Fort heureusement, il existe un moyen très simple de le vérifier. On vous explique.

Sur un PC, une mémoire vive (RAM) défaillante peut engendrer bon nombre de soucis, que ce soit des ralentissements, des plantages ou tout simplement des performances inhabituellement basses. Cela peut être dû à un malware, à une barrette mal placée ou tout simplement un problème de stabilité.

Il peut bien entendu arriver que les problèmes sur votre ordinateur n’aient absolument rien à voir avec la RAM, mais dans ce cas, il faut vérifier son intégrité afin d’éliminer cette possibilité. On vous explique comment faire. Pas de panique, ce n’est pas long et très facile.

Télécharger un logiciel pour vérifier l’intégrité de votre mémoire vive

Pour vérifier l’état de votre RAM, nous vous conseillons de télécharger MemTest64, un logiciel du site TechPowerUp exclusivement dédié à cet usage :

Sélectionner un serveur de téléchargement (n’importe lequel, de préférence le plus proche de vous)

Une fois ce petit logiciel téléchargé, il suffit de l’installer puis de le lancer. L’interface est extrêmement simple.

Une fois sur le logiciel, lancer Begin Test

Patientez quelques minutes sans toucher à votre PC

Si une erreur est repérée, le logiciel la signalera et vous pourrez alors comprendre d’où vient le problème et le résoudre.

L’avantage de MemTest64, c’est qu’il est aussi simple que flexible. Par exemple, il est possible de faire plusieurs passes et d’en déterminer le nombre, de définir une durée d’analyse et même de scanner le PC à l’infini jusqu’à ce qu’une erreur soit trouvée. Une manière de tester votre machine sur la durée si un souci ce déclenche de manière aléatoire. Enfin, le logiciel donne aussi la possibilité de segmenter ses analyses, afin de scruter une partie de la mémoire vive seulement.

Bref, une méthode simple, efficace et rapide de repérer si votre mémoire vive à un souci. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des logiciels plus poussés (et souvent payants) comme Aida64. Ce dernier analyse la mémoire vive sur la durée, mais aussi l’état de vos SSD ou de votre CPU au besoin.