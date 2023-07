Attention à cette fausse mise à jour de Windows, elle installe un ransomware sur votre PC

Les chercheurs en sécurité de FortiGuard Labs ont découvert un nouveau ransomware nommé Big Head, en activité depuis mai 2023.

Big Head est un ransomware qui vise les utilisateurs de Windows. Selon les experts, « il en existe au moins trois variantes. Toutes sont conçues pour crypter les fichiers sur les machines des victimes afin de leur extorquer de l’argent ». FortiGuard Labs a découvert que Big Head se décline en deux variantes. Cela dit, toutes deux se déguisent sous les traits d’une fausse mise à jour de Windows.

À lire — Les arnaques au spoofing sont de plus en plus fréquentes, cet outil vous aide à les déjouer

« Une fois que la variante A du ransomware Big Head est exécutée, elle affiche un faux écran Windows Update pour faire croire aux utilisateurs que des actions légitimes se déroulent en tâche de fond ». En réalité, l’algorithme de chiffrage des données est à l’œuvre dans les coulisses. L’écran disparaît au bout d’une trentaine de secondes et le malware a accompli sa tâche : les noms de fichiers ont été modifiés et sont maintenant incompréhensibles et, pire encore, leur contenu est inutilisable.

Big Head est un rançongiciel qui chiffre les données de vos disques durs

Les hackers ont bien évidemment pris soin de laisser une demande de rançon. Celle-ci est localisée dans un fichier README au format txt. Dans ce dernier, les pirates donnent une adresse email de contact, mais aussi un canal Telegram, l'application préférée des cybercriminels, voire parfois aussi, l’adresse d’un wallet Bitcoin, pour payer immédiatement la rançon. Si la plupart des échantillons du ransomware Big Head ont été repérés aux États-Unis, une variante du ransomware a été utilisée par le même cybercriminel en Espagne, en France et en Turquie.

Comment se protéger contre Big Head ? Celui-ci se distribue principalement à travers des campagnes de phishing. Un antivirus à jour reste donc le meilleur moyen de s'en prémunir. FortiGuard Labs ajoute : « les organisations devront fondamentalement modifier la fréquence, l’emplacement et la sécurité de leurs sauvegardes de données pour faire face efficacement à des ransomwares en constante évolution et dont le nombre s’accroît rapidement ».

Source : Fortinet