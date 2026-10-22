Vite, cet iPhone passe à moins de 150 €, et ça n’est pas une erreur de prix !

À chaque sortie de nouvel iPhone, les reproches pleuvent sur internet sur les prix prohibitifs pratiqués par la marque à la pomme. Et avec un iPhone Duo à partir de 2339 €, c’est bien compréhensible. Pour autant, il est possible en 2026 de s’acheter un iPhone à moins de 150 €. Et pour ce prix, vous avez un iPhone qui supporte le tout nouveau système d’exploitation présent sur l’iPhone 18 Pro, iOS 27.

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Certes, les iPhones les plus récents sont hors de prix. Mais ils ont un avantage certain sur la concurrence, vous pouvez les garder de nombreuses années en conservant une expérience utilisateur impeccable. C’est par exemple le cas de l’iPhone 12 qui est sorti en 2020 à 809 € et qui est toujours aujourd’hui un smartphone d’excellente qualité.

Et la bonne nouvelle du jour, c’est que vous pouvez profiter de l’excellence Apple pour moins de 150 €. En effet, vous pouvez trouver sur Certideal, la plateforme de référence des smartphones reconditionnés en France, un modèle d’iPhone 12 64 Go pour seulement 149,99 €. C’est un excellent prix pour un smartphone de cette qualité.

Pourquoi passer par Certideal ?

Certideal est le spécialiste français des appareils reconditionnés Apple. Tous les produits sont reconditionnés directement en France. Chaque appareil passe par une série de 30 tests pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et si nécessaire, le smartphone est remis aux normes directement par les équipes françaises.

Le gros point fort de Certideal, c’est sa garantie 30 mois sur tous les produits vendus sur le site. Vous avez ainsi une garantie supérieure à un produit acheté neuf ! Vous avez en plus 30 jours satisfait ou remboursé donc vous ne risquez rien. Si l’appareil reçu ne vous plait pas, vous pouvez le renvoyer et retrouver votre argent rapidement. En plus, le SAV est basé en France. Vous avez donc une réponse rapide et précise.

Enfin, la nouveauté de Certideal cette année, c’est que vous pouvez choisir directement votre téléphone plutôt que de sélectionner un grade. Sur certains modèles, vous avez donc accès à des photos et vidéos du smartphone pour connaître exactement son état avant même de le recevoir. Vous connaissez également à l’avance le niveau de la batterie.

iPhone 12 à prix mini : le smartphone Apple chute à moins de 150 €

L’iPhone 12 est toujours en 2026 un excellent smartphone 5G. En effet, il tourne avec la puissante puce A14 Bionic qui offre encore une expérience fluide, même sous iOS 27. D’un point de vue design, on retrouve le look emblématique avec les bords plats, l’encoche pour Face ID et les plaques de cuisson à l’arrière pour les capteurs photos. Pour rappel, l’iPhone 12 est aussi le premier iPhone à bénéficier de Magsafe pour pouvoir facilement recharger en mode sans fil.

Pour l’écran, on profite d’une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est également le premier iPhone sorti avec une dalle OLED avec un contraste amélioré et des noirs infinis. Cet écran profite de la protection Ceramic Shield qui offre une résistance aux chutes 4 fois supérieure par rapport à l’iPhone 11. Côté durabilité, on apprécie aussi la certification IP68 qui le protège contre l’eau et la poussière. Ce modèle peut être immergé jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.

Enfin pour la partie photo, l’iPhone 12 dispose de deux capteurs à l’arrière : un capteur principal 12 MP et un ultra grand-angle 12 MP. Le capteur selfie sur la face avant est aussi un capteur 12 MP. Si la résolution peut paraître faible comparé à des smartphones modernes, il n’en reste pas moins que les photos et vidéos prises avec ses capteurs s’avèrent globalement d’excellente qualité.