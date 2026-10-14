VisionQuest arrive sur Disney+ : Découvrez enfin la suite de WandaVision, 5 ans après sa sortie

Chaque mois, la plateforme de streaming Disney+ sort des nouveaux programmes pour enrichir l’offre de contenus proposée à ses abonnés. Cette semaine, c’est la très attendue mini-série Marvel VisionQuest que nous allons enfin pouvoir découvrir.

VisionQuest

Si vous êtes abonné à Disney+, vous connaissez forcément WandaVision. Sortie il y a déjà 5 ans, cette mini-série a immédiatement été plébiscitée par les fans de l’univers Marvel. On y retrouvait les personnages de Wanda Maximoff, alias la Sorcière rouge, et Vision après les événements survenus dans le film Avengers : Endgame. WandaVision a marqué les esprits avec des partis pris visuels et narratifs étonnants dans une série Marvel. En effet, les premiers épisodes reprenaient l’esthétique et l’univers de célèbres sitcoms américaines.

En 2024, nous avons déjà eu le droit à un spin-off de WandaVision : Agatha All Along. Cette mini-série était centrée sur le personnage de Agatha Harkness. VisionQuest vient donc clore cette trilogie de mini-séries entamée avec WandaVision

VisionQuest, la très attendue mini-série Marvel débarque sur Disney+

VisionQuest

WandaVision se terminait par la création de White Vision, une nouvelle version de Vision qui hérite de tous les souvenirs de l’original. Il décide ensuite de s’envoler vers une destination inconnue pour découvrir qui il est réellement.

Dans VisionQuest, nous retrouvons donc Vision qui mène une vie discrète, à l’écart du monde. Cherchant un sens à sa vie, il consulte son programme dans lequel il retrouve des IA comme F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. mais aussi le tristement célèbre supervilain Ultron.

Quand il découvre que sa tête est mise à prix, Vision doit prendre la fuite. Il rencontre alors Thomas Shepard, un jeune homme qui pourrait être l’un de ses fils réincarné.

Où et quand voir les épisodes de VisionQuest ?

Les deux premiers épisodes de VisionQuest sont sortis le 14 octobre 2026 sur Disney+. Pendant 6 semaines, nous pourrons découvrir de façon hebdomadaire un nouvel épisode. La mini-série compte en tout 8 épisodes. L’épisode final sera diffusé le 10 novembre 2026.

 


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