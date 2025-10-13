“Une blague stupide et dangereuse” : la police demande l’arrêt de ce “prank” IA viral

Une blague à base d'intelligence artificielle fait fureur sur les réseaux sociaux. La police alerte les internautes sur ses dangers et ses conséquences, aussi bien pour l'auteur que pour la victime.

L'intelligence artificielle a tout changé. Aujourd'hui, n'importe qui peut générer une image ou une vidéo ultra-réaliste et la poster sur les réseaux sociaux en faisant croire qu'elle est vraie. La plupart du temps, le résultat est tellement exagéré que la majorité des internautes va repérer la supercherie. Même si malheureusement il y a aura toujours des personnes pour croire que la chanteuse Taylor Swift leur vend des ustensiles de cuisine.

Au-delà des arnaques, on assiste également au développement des “prank” assistés par IA. L'un d'eux est actuellement en train de faire des ravages sur TikTok notamment, et ce n'est pas au goût de tout le monde. À tel point que la police a dû faire une annonce officielle pour expliquer en quoi la farce est “stupide et potentiellement dangereux“, tout en rappelant qu'elle peut avoir des conséquences fâcheuse pour son auteur.

Cette blague à base d'IA n'amuse pas la police, elle alerte sur ses dangers

La blague consiste à utiliser l'IA générer des photos d'un homme sans domicile fixe à la porte ou à l'intérieur de chez quelqu'un. Les clichés le mettent en scène à différents endroits (assis sur le canapé du salon, en train de dormir dans une chambre…) avec la ou les personnes à l'origine du prank. Ces dernières envoient ensuite le tout par message à quelqu'un qui n'est pas là comme un ami ou un membre de la famille, puis filme sa réaction.

La police de Salem dans le Massachusetts explique que “dans plusieurs cas, ceux qui ont reçu ces images et commentaires générés par l’IA croyaient sincèrement qu’il y avait un véritable intrus dans leur maison et ont appelé le 911 [le numéro des urgences américain, ndlr] pour signaler un cambriolage ou une introduction par effraction en cours qui nécessitait une intervention policière immédiate“.

En plus de préciser que “cette farce déshumanise les sans-abri, provoque la panique chez le destinataire en détresse et gaspille les ressources policières“, les autorités rappellent que déclencher l'intervention de ces dernières pour de fausses raisons est passible d'une peine d'emprisonnement assortie d'une amende. Ça fait cher payé pour des vues et des “likes”.

