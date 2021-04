Un bug d’Outriders fait disparaître l’inventaire des joueurs, le dernier patch empire le problème

Les joueurs d’Outriders sont victimes d’un bug de taille qui supprime la totalité de leur inventaire, effaçant par la même occasion plusieurs heures de jeu. Présent depuis la sortie du titre, les développeurs ont déployé hier un patch correctif. Malheureusement, le souci s’est empiré, poussant de nombreux utilisateurs a abandonné leur partie.

Sorti le 1er avril dernier, Outriders est le jeu du moment. TPS avec diverses mécaniques de RPG, le titre propose d’affronter en co-op des monstres venus d’autres mondes à coup de gros pistolets. Une influence majeure du côté de Gears of War donc, avec une surcouche de jeu en ligne. Ce dernier rencontre un grand succès, mais est aussi victime de quelques bugs, relativement communs pour la sortie d’un nouveau titre.

L’un d’entre eux, néanmoins, est particulièrement agaçant. Certains joueurs se sont en effet plaints d’avoir entièrement perdu leur inventaire lors de leur connexion. Plusieurs heures de jeu ont ainsi disparu, sans qu’il ne soit possible de les récupérer. People Can Fly s’est donc attelé à la tâche pour régler le problème au plus vite et, ce week-end, un patch correctif a été déployé. Soulagement ? Pas vraiment. Les joueurs subissent toujours le bug, désormais encore plus grave qu’auparavant.

Les joueurs abandonnent Outriders après avoir perdu leur inventaire

« Tout a disparu, 94 heures perdues, une build presque complète perdue, c’est une blague », témoigne un utilisateur de Reddit. Un autre explique s’être retrouvé « nu lors de la connexion, le serveur ne peut pas se connecter, blablabla, comme tous les autres ». Le bug semble donc s’être empiré après l’installation du patch, pour une raison encore inconnue. Depuis plus de dix jours, les joueurs risquent à tout moment de voir leur progression supprimée en un rien de temps.

People Can Fly a réagi en indiquant être « au courant et profondément désolé que certains utilisateurs continuent d’être victimes du problème de suppression de l’inventaire ». Le studio assure « faire tout est ce qui en [son] pouvoir pour résoudre ce bug, à la fois sur le serveur et sur le jeu ». Reste à voir si les joueurs sauront se montrer assez patients. Certains ont déjà pris leur décision : « Adios Outriders. La perte de mon inventaire et l’impossibilité de me connecter sur ma partie de 80 heures a été la goutte de trop ».

Source : Eurogamer