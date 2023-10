Des chercheurs en cybersécurité ont mis en évidence une faille des processeurs sur iPhone et Mac. En l'exploitant, il est possible pour une personne mal intentionnée de récupérer toutes les données personnelles que contient un navigateur Web.



Spontanément, quand on parle de cyberattaque sur un ordinateur ou un smartphone, on pense à un élément logiciel. Un faux site Web, une fausse application, ou encore une faille de sécurité présente dans une appli tout à fait légitime. Il existe pourtant un tas de “hacks” exploitant une vulnérabilité des composants de l'appareil ciblé. On pense notamment à celles qui touchent les processeurs comme ZenBleed sur les AMD Ryzen. Mais les pirates n'oublient pas ceux d'Apple.

Lire aussi – Cette faille de sécurité touche tous les processeurs et menace vos données privées

Des chercheurs en cybersécurité ont révélé comment il était possible de voler les données personnelles contenues dans les navigateurs Web des iPhone et Mac. Il s'agit d'une attaque par canal auxiliaire, qui exploite l'une des fonctionnalités des processeurs. Ici, c'est l’exécution spéculative qui est visée. Elle améliore les performances en traitant plusieurs instructions en même temps. Grâce à la faille, un hacker peut utiliser une fausse page Internet pour récupérer vos données privées.

Une faille des processeurs d'iPhone et Mac permet d'utiliser le navigateur Web pour dérober des données personnelles

Surnommé iLeakage, le processus est assez parlant dans la vidéo ci-dessous. En visitant le faux site Web depuis un appareil vulnérable, une page définie par le pirate s'ouvre, ici Instagram. Comme l'utilisateur possède un gestionnaire de mot de passe, ce dernier est automatiquement renseigné. Quelques minutes plus tard, on peut voir que l'identifiant et le sésame du compte apparaissent en clair sur l'écran du hacker.

Heureusement, il y a des conditions à remplir pour que cela fonctionne. Sur Mac, il faut obligatoirement que la victime utilise Safari. Sur iPhone en revanche, n'importe quel navigateur peut être ciblé. Ensuite, il faut faire en sorte que la fausse page soit ouverte. Enfin, pour récupérer les informations de Gmail, YouTube ou autres services du genre, l'utilisateur doit y être connecté au moment de se rendre sur le site frauduleux. Il y a donc peu de chances que cela arrive. Au courant de la découverte, Apple travaille déjà à la création d'un patch pour corriger la faille.

Source : Ars Technica