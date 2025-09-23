Steam : ne téléchargez surtout pas ce jeu, c’est une arnaque qui siphonne votre porte-monnaie

Après plusieurs semaines d'activité, Steam a retiré en urgence un jeu de son catalogue après que ce celui-ci se soit révélé être qu'une gigantesque arnaque. Plusieurs joueurs se sont en effet plaints d'avoir vu leur portefeuille vidé par des pirates. Parmi eux, un joueur qui avait levé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la luttre contre le cancer.

À chaque jour sa nouvelle arnaque à esquiver. Il faut dire que quand Google annonce la suppression de centaines d'applications infectées de son Play Store, c'est à se demander si elles ne le sont pas toutes. La supercherie du jour ne se trouve pas sur smartphone, mais sur PC, plus précisément sur Steam. Pas étonnant que la plateforme de Valve soit elle aussi infestée de malwares en tout genre, celle-ci étant de loin le magasin de jeux le plus populaire.

Celui qui nous intéresse a été mis en ligne le 30 juillet dernier. Block Blasters, comme il se présente, avait tout l'air d'un jeu de plateforme 2D parfaitement normal. Par ailleurs, les avis (très importants sur Steam) étaient aussi nombreux qu'élogieux. Avant sa mise à pied, on comptait pas moins de 200 avis très positifs. Un succès probablement dû à une campagne marketing soutenue, notamment par des streamers ayant fait la promotion du titre.

Ce jeu Steam a volé les dons pour la lutte contre le cancer

Et pour cause : durant les premières semaines, le jeu est un simple jeu. Selon Bleeping Computer, c'est au bout d'un mois que les choses se gâtent. En effet, c'est à ce moment que des pirates ajoutent un petit programme capable de vider les portefeuilles crypto des joueurs. Au total, on recense 150 000 dollars qui se sont évaporés dans la nature.

Parmi les victimes, une d'entre elles fait particulièrement grincé des dents. Raivo Plavnieks, un streamer letton atteint d'un cancer gravissime, avait récemment collecté 32 000 dollars lors d'un événement caritatif. Malheureusement, l'intégralité de cette somme a disparu avec le reste des pertes engendrées par Block Blasters

