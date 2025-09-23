Samsung prépare ce raccourci IA pour répondre à toutes vos questions en quelques secondes

Une nouvelle fonction d’intelligence artificielle pourrait bientôt s’inviter sur l’écran d’accueil de votre smartphone. Samsung teste un système pour poser des questions et recevoir des réponses rapides directement depuis l’interface. Voici comment cette nouveauté devrait fonctionner.

Les interfaces mobiles évoluent à grande vitesse avec l’arrivée massive de l’intelligence artificielle. Après avoir intégré Gemini dans Chrome ou Copilot dans Edge, les constructeurs veulent rendre l’IA visible et accessible partout. Samsung suit ce mouvement avec One UI, sa surcouche Android, en ajoutant peu à peu des outils dopés à l’IA dans ses mises à jour.

La version One UI 8.5, actuellement en test, contient une nouveauté repérée par Android Authority lors de l’analyse du code du lanceur d’applications. Il s’agit d’un raccourci vers un assistant intelligent directement intégré à l’écran d’accueil. L’objectif est de permettre à l’utilisateur de poser une question et d’obtenir une réponse rapide, claire et directe, sans passer par un moteur de recherche classique.

One UI 8.5 ajoute un assistant IA avec des réponses simples et immédiates

D’après les éléments observés dans le code, l’utilisateur pourra choisir entre plusieurs services d’IA : Gemini de Google, Gauss développé par Samsung, ou encore Perplexity, une plateforme émergente. Ces assistants seront capables de répondre en moins de trois phrases, avec des formulations simples et amicales. Ils pourront, par exemple, répondre à des questions du quotidien comme “Quel est le taux de TVA en France ?”, “Combien de calories dans une banane ?”, ou “Comment réinitialiser un mot de passe Google ?”. Contrairement aux résultats de recherche classiques, les réponses seront formulées directement, sans liste de liens ni encadrés complexes.

L’outil semble porter le nom de “Finder AI” dans les fichiers actuels, mais il pourrait changer avant la sortie officielle. Il serait intégré sous forme de raccourci dans le lanceur, à la manière du nouveau bouton IA sur certains Pixel. Le système s’appuiera à la fois sur des résultats web et des règles internes pour formuler ses réponses, en tenant compte du contexte. Cette fonction n’est pas encore disponible pour le grand public, mais son apparition dans les versions en test indique un déploiement à venir avec One UI 8.5.