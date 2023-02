Poco X5 et X5 Pro : après la fiche technique, voici les prix en euros

Les fuites concernant les Poco X5 et X5 Pro continuent. Après la publication de leur fiche technique complète il y a quelques jours, le leaker réputé SnoopyTech vient tout juste de dévoiler les prix en euros des futurs smartphones abordables de Xiaomi.

Voici les tarifs annoncés sur le marché européen selon ses informations :

Poco X5 : 269 € en version 128/6 Go de RAM

en version 128/6 Go de RAM Poco X5 Pro : 379 € en version 128/8 Go de RAM

POCO X5 Pro = €379 w 256 GB (8 GB RAM)

Des prix en légère hausse, tout comme les performances

Comme vous pouvez le constater, on note une légère augmentation de prix par rapport à la génération précédente, avec un Poco X5 Pro affiché à 379 € contre 349 € pour le X4 Pro. Mais cette hausse est justifiée par l'amélioration significative des performances puisque le X5 Pro serait notamment équipé d'un Snapdragon 778G, une dalle en FHD+ AMOLED 6,67″, une batterie de 5 000 mAh (compatible 67W) et d'un capteur photo principal ISOCELL HM2 de 108 MP.

Quant au X5 classique, on devrait compter sur une puce Snapdragon 695, un écran en FHD+ 120 Hz AMOLED 6,67″, une batterie de 5 000 mAh (recharge rapide limitée à 33 W). Enfin, c'est en tout cas ce qu'a révélé le listing des deux appareils sur le site d'un revendeur bulgare il y a une semaine. Pas d'informations concernant le volet photo. En revanche, il est précisé que le smartphone sera proposé en : vert, bleu et noir.

Si vous trouvez ces prix trop élevés, sachez que Poco procède toujours à des baisses de prix lors des lancements. En d'autres termes, il ne serait pas étonnant de voir le X5 proposé à 250 € et le X5 Pro affiché à 350 € par exemple. Pour rappel, Poco a donné rendez-vous à la presse et aux fans pour la présentation officielle des Poco X5 et Poco X5 Pro le 6 février 2023 à 13h. Ce lancement sera à suivre sur les comptes Facebook, Twitter, YouTube et Twitch de la marque.