Plus besoin de se ruiner pour avoir un smartphone avec les dernières fonctions IA

Avec le Snapdragon 7 Gen 4, les smartphones Android de milieu de gamme vont connaître un sérieux boost de performances, notamment au niveau de l'IA.

Taille de l'écran, autonomie, qualité photo… et maintenant IA. Pour les fabricants de smartphones, les fonctions boostées à l'IA sont le facteur différenciant qui peut faire le succès d'un appareil. Jusqu'à présent, les nouveautés en matière d'IA étaient surtout réservées aux mobiles premium. Mais avec sa dernière puce Snapdragon 7 Gen 4, Qualcomm veut la démocratiser sur les dispositifs de milieu de gamme.

Le SoC embarque un NPU 65 % plus performant en calcul d'IA que son prédécesseur. Le Snapdragon 7 Gen 4 prend en charge les assistants qui fonctionnement directement au niveau de l'appareil, et non via le cloud, pour une meilleure expérience. Le modèle Stable Diffusion 1.5 est compatible pour la génération d'images en temps réel en quelques secondes. La puce permet aussi d'accéder à des optimisations IA pour l'appareil photo, comme une amélioration de la mise au point et de l'exposition automatiques.

De l'IA, mais pas que

Le Snapdragon 7 Gen 4 repose sur un procédé de gravure en 4 nm de TSMC. Le CPU est 27 % plus véloce que celui du Snapdragon 8 Gen 3. Il est composé de huit cœurs Kryo, le plus puissant cadencé à 2,8 GHz, quatre autres avec une fréquence d'horloge de 2,4 GHz et trois cœurs à économie d'énergie à 1,8 GHz. Qualcomm annonce par ailleurs un GPU 30 % plus performant que l'ancien modèle. La technologie Adaptive Performance Engine 4.0 est chargée de gérer la livraison de puissance nécessaire en jeu pour garder une image fluide quand les besoins graphiques augmentent.

Pour la connectivité, la puce supporte la 5G sub-6 GHz, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0, ce dernier commençant à arriver peu à peu sur nos appareils. Sur l'audio, rien d'original, nous avons ici accès aux codecs aptX Lossless et aptX Adaptive de Qualcomm. La fonctionnalité Expanded Personal Area Network (XPAN) permet d'améliorer la couverture audio sans fil via le Wi-Fi, tandis que le DAC Hi-Fi Qualcomm Aqstic équilibre les performances, la consommation d'énergie et le son pour se rapprocher au plus près de la restitution originale de la piste.

Bref, les smartphones de milieu de gamme de la génération à venir risquent d'être gâtés en termes de performances et comblent une partie du retard sur le segment premium.