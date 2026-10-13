Muse : Meta affirme que son IA est aussi performante que ChatGPT et Claude, mais refuse de le prouver

Meta vient de lancer Muse Wonder, son nouveau modèle de langage. Selon la firme, ses capacités sont aussi impressionnantes que les modèles les plus avancés d’OpenAI et Anthropic. Il y a juste un tout petit problème : elle n’a fourni aucun document permettant de vérifier cela.

Meta
Crédits : 123RF

Dans la grande course à l’IA, Meta est pour le moment perdant. Alors que tous ses concurrents ou presque disposent déjà de leur propre modèle de langage, certains parmi les plus performants du marché, l’entreprise de Mark Zuckerberg traîne la patte. On peut noter quelques tentatives çà et là, comme son générateur d’images récemment déployé, mais sans que le succès ne soit au rendez-vous pour le moment.

Aussi, la firme joue beaucoup sur son annonce du lancement de Muse Wonder, son tout nouveau modèle de langage. Dévoilé hier, celui que l’on appelait Watermelon (“pastèque” en français) serait le modèle le plus avancé jamais développé par Meta. Si avancé d’ailleurs, qu’il n’aurait rien à envier aux meilleurs LLM du marché. D’après Meta, Muse Wonder serait tout simplement aussi performant que les dernières versions de ChatGPT et de Claude.

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Meta assure avoir une des meilleures IA au monde sans aucune preuve

L’entreprise affirme ainsi avoir atteint la “frontière”, à savoir le stade le plus avancé de l’intelligence artificielle à l’heure actuelle. Une bien belle et ambitieuse promesse, vous direz-vous, que Meta s’est certainement empressée d’appuyer par des documents attestant des capacités de son modèle. Raté, il n’en est rien. Pour le moment, il faut croire Meta sur parole concernant la puissance de son IA.

Cela serait très comique (ça l’est) si ce refus de publier ses documents n’avaient pas une conséquence sur l’avenir de Muse Wonder. En effet, cela risque de poser fortement problème à Meta dans le cas d’un déploiement de son IA en Europe. Le vieux continent exige désormais aux entreprises de fournir une documentation précise des capacités de leur IA, afin d’adapter ses réglementations en fonction. Sans preuve, Muse Wonder risque donc de se voir purement et simplement interdire l’accès au marché européen.


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