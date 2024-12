Microsoft retire des fonctionnalités à Skype pour pousser les utilisateurs vers l’abonnement

Achat de crédit Skype et d'un numéro de téléphone ont été bloqués par Microsoft, qui veut plutôt que ses clients s'abonnent à la plateforme.

Sur les forums de Microsoft, des utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir réaliser certaines actions sur Skype, comme acheter du crédit pour passer des communications ou acquérir un numéro de téléphone. La plateforme a cessé de proposer ces offres afin de pousser ses clients vers un abonnement mensuel, qui garantit à l'entreprise une rentrée d'argent régulière et une meilleure fidélité.

Interrogé par TechCrunch à ce sujet, Microsoft a confirmé que la disparition de ces deux fonctionnalités est permanente. L'entreprise “évalue en permanence la stratégie produit en fonction de l'utilisation et des besoins des clients”, a expliqué un porte-parole de Microsoft.

Pas de crédit Skype, pas de SMS

Les numéros de téléphone Skype existants continueront de fonctionner pour le moment. Le crédit Skype déjà acheté pourra lui aussi être consommé comme d'habitude, avec la nécessité de l'utiliser au moins une fois tous les 180 jours pour qu'il ne soit pas désactivé.

Dans une discussion entre des modérateurs et un utilisateur des forums Microsoft, nous apprenons qu'il n'est désormais plus possible d'envoyer des SMS avec Skype. “Il n'est possible d'envoyer des SMS depuis Skype que s'il y a du crédit Skype disponible sur le compte”, confirme un modérateur, crédit Skype qui n'est donc plus disponible à la vente.

Or, on remarque qu'aucun abonnement Skype actuel n'inclut de crédit permettant d'envoyer des SMS à un numéro non-Skype. “À moins qu’ils ne décident d’ajouter un abonnement SMS, vous ne pourrez plus envoyer de SMS sortants depuis Skype”, fait savoir un autre modérateur. Certains utilisateurs vont donc devoir adapter leurs usages ou trouver une nouvelle méthode de communication.

Skype bouleverse donc son modèle économique, suivant la voie de bien d'autres produits Microsoft, qui sont, eux aussi, passés à une formule d'abonnement plutôt qu'à l'achat d'une licence ou de services. En déclin, la plateforme est concurrencée en interne par Teams, et par de nombreux autres concurrents extérieurs comme WhatsApp, Discord ou Zoom.

Source : TechCrunch