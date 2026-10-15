Microsoft Edge supprime ses Favoris, mais dans quel but ?

Microsoft reverrait son système de Favoris au sein de son navigateur Edge pour le remplacer par des Bookmarks (marque-pages). Un choix qui peut sembler étonnant, surtout pour les Français. 

Microsoft Edge
Crédits : 123RF

Petit changement à venir pour Microsoft Edge, mais concernant l’une des fonctionnalités les plus utilisées du navigateur. Dans la dernière version Canary, on s’aperçoit que les Favoris ont été remplacés par des Bookmarks (marque-pages). Il semble s’agir uniquement d’une modification de dénomination. L’icône reste la même (une étoile avec un menu sandwich inséré sur la partie droite) et le fonctionnement ne devrait pas évoluer.

“Je suppose que cela vise à rendre le navigateur plus familier pour les utilisateurs qui passent de Chrome à Edge”, estime Leopeva64, qui a repéré cette évolution. Chrome étant le leader incontesté du marché, il n’est en effet pas étonnant que Microsoft repenne une partie de ses codes pour qu’on ne soit pas perdu lorsqu’on passe de l’un à l’autre.

Microsoft Edge : favoris ou marque-pages ?

Mais cette explication ne vaut que pour les utilisateurs anglophones, et peut-être pour d’autres langues. Si en anglais, on parle de Bookmarks sur Chrome, en français, le terme officiel est bien celui de Favoris, comme sur Edge. Il sera intéressant de voir si les favoris d’Edge deviendront des marque-pages en français également. Dans ce cas, on vivrait la situation opposée au monde anglophone : Edge et Chrome étaient raccords, et ne le seraient plus avec la mise à jour.

L’appelation Favoris s’est largement imposée sur les navigateurs web, alors qu’on avait plutôt l’habitude d’utiliser le terme de Bookmarks ou marque-pages au début du siècle. Mozilla Firefox, qui était très populaire à l’époque avant de se faire écraser par Chrome et les solutions sous Chromium, a d’ailleurs encore recours à ce terme de marque-pages.

En français, “marque-pages” est un mot composé et assez long, bien plus que “bookmarks” en anglais. C’est pourquoi utiliser “favoris” peut être plus adapté pour des problématiques d’interface. L’icône d’étoile a aussi été adoptée par certains réseaux sociaux pour enregistrer ses contenus favoris, donnant plus de poids à ce terme qu’aux marque-pages. Edge va-t-il rabattre les cartes sur la question ?


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