Lydia : l’achat d’actions ou de cryptomonnaies devient un jeu d’enfant

Lydia Trading a pour ambition de démocratiser l’achat et la vente en simultané d’actifs en cryptomonnaies ou en actions pour tous les utilisateurs, quel que soit leur budget ou leur connaissance des marchés financiers. Le tout avec une interface pratique et intuitive, et sans frais superflus.

L’application bancaire française Lydia s’enrichit de fonctionnalités liées au trading. L’objectif de la plateforme est de simplifier les démarches permettant d’accéder aux activités de trading tout en offrant des conditions avantageuses et transparentes à ses clients. Investir sur les marchés financiers et les cryptomonnaies n’a jamais autant été à la portée de tous.

Le meilleur moment pour investir ?

Lydia Trading arrive à point nommé sur le marché. Les Français sont de plus en plus attirés par l’investissement en bourse, une tendance qui s’est accélérée avec la crise sanitaire. Selon les chiffres de l'Autorité des marchés financiers (AMF), on observe l’arrivée de 410 000 nouveaux investisseurs en France depuis 2020, avec une croissance qui ne tarit pas.

Un constat similaire peut être dressé pour les cryptomonnaies, qui attirent de plus en plus d’investisseurs désireux d’effectuer du trading ou du stacking.

Ces investissements alternatifs ont également le vent en poupe car les banques traditionnelles proposent peu de placements avantageux à leurs clients actuellement. Avec des taux d’intérêt faibles sur les livrets et une inflation forte, épargner est devenu synonyme de perte d’argent. Pour espérer des retours sur investissement plus importants que les produits financiers des institutions qui ont pignon sur rue, il faut se tourner vers des solutions plus innovantes, comme Lydia Trading.

Des fonctionnalités complètes mais accessibles

Les utilisateurs de Lydia n’ont pas besoin de télécharger une autre application pour accéder à Lydia Trading, les nouvelles fonctions sont disponibles directement depuis l’interface de l’app Lydia à tous les comptes vérifiés sans avoir à fournir des documents justificatifs. Lydia Trading repose sur la solution White Label de Bitpanda, un acteur sérieux du marché disposant d’une infrastructure technique sécurisée et fiable pour l’échange d’actifs et maîtrisant la technologie blockchain.

Ce choix permet à Lydia Trading de proposer à ses clients un accès à de nombreux types de cryptomonnaies, aux échanges d’actions de l’ensemble du CAC 40, et à bon nombre d’entreprises européennes et américaines cotées sur d’autres places boursières, dont les grands groupes de la Tech. Au total, ce sont plus de 200 actifs qui sont rendus disponibles dès le lancement. Vous pouvez même investir dans des métaux précieux comme l’or, l’argent et le platine.

Pour investir, c’est simple : il suffit d’utiliser l’argent de son compte Lydia. Et lorsque vous vendez des actifs, vous recevez immédiatement l’argent sur ce même compte. Les transactions sont prises en charge selon les plus hauts standards de sécurité et répondent notamment à la directive MIF II concernant les marchés d'instruments financiers.

Toujours dans l’optique de laisser la liberté de choix à l’utilisateur et de faciliter ses démarches, Lydia Trading donne la possibilité d’investir à partir d’un euro seulement. Vous avez donc l’opportunité de comprendre comment fonctionne le trading avec de petites sommes pour vos débuts, avant de passer aux choses sérieuses une fois que vous êtes certain de bien appréhender toutes les fonctionnalités. Un avantage par rapport à bien des banques et courtiers qui exigent des montants minimaux élevés pour entrer dans le monde de l’investissement.

Aider les investisseurs à bien choisir

En passant par Lydia Trading, les investisseurs ont la capacité d’acheter et de revendre leurs actifs 24h/24 et 7j/7. De plus, l’application ne prend aucun frais superflus sur les transactions, contrairement à la majorité des autres services qui facturent des frais de change, des frais d'opération, des frais d'entrée et de sortie… Sur Lydia Trading, il n’y a rien de tout cela. Et en plus, la plateforme s’efforce de maintenir des spreads serrés afin de limiter les coûts.

Lydia Trading mise sur sa praticité jusqu’à donner aux investisseurs des outils in-app pour bien choisir les actifs vers lesquels ils doivent se tourner. Des informations, des tableaux et des graphiques sont fournis afin de prendre ses décisions en toute connaissance de cause et acheter et vendre ses actifs au bon moment.

Lydia était déjà une application intéressante pour avoir un compte courant, gérer des comptes communs, épargner et pour le paiement mobile, voilà qu’elle devient un service tout-en-un permettant d’investir en actifs et en cryptomonnaies et de réaliser simplement des actions de trading. Voilà qui devrait convaincre de nouveaux utilisateurs de rallier les 5,5 millions qui utilisent déjà l’application.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Lydia.