L’Europe va créer un “cyber-bouclier” pour se protéger contre les pirates

Alors que la menace des pirates, et plus particulièrement des ransomwares, se fait de plus en plus virulente dans le monde, Thierry Breton, Commissaire européen au Marché intérieur, a annoncé une nouvelle mesure de protection au niveau européen. Celle-ci consiste en la création d'un “cyber-bouclier”, qui aura pour objectif de détecter et empêcher les attaques en amont.

Aujourd'hui ouvre le Forum international de la cybersécurité (FIC) à Lille, auquel assiste le Commissaire européen Thierry Breton. Interrogé par nos confrères des Échos, celui-ci a rappelé un chiffre glaçant : depuis le début de la guerre en Ukraine, le nombre de cyberattaques a augmenté de 140% en Europe. La France, de son côté, est le 5e pays le plus visé par les ransomwares au monde. Aussi, d'après le commissaire, il est urgent pour les membres de l'UE d'unir leurs forces pour mieux se protéger contre ces nouvelles menaces.

“Nous sommes passés d'un monde dans lequel il fallait surtout défendre des ordinateurs et des infrastructures critiques à un monde dans lequel tous les objets connectés du quotidien – les « points de contacts » – sont autant de vulnérabilités potentielles”, explique ainsi Thierry Breton, avant de souligner la mise en place du Cyber Resilience Act, qui obligent les constructeur à mieux sécuriser leurs objets connectés avant leur commercialisation. Bientôt, c'est un projet d'une toute autre envergure qui sera lancé.

L'Europe va se doter d'un cyber-bouclier contre les malwares

Le 18 avril prochain, Thierry Breton présentera ainsi le Cyber Solidarity Act, qu'il décrit comme un “bouclier cyber européen”. Concrètement, ce dernier sera capable de détecter les attaques des pirates en amont. “Il peut s'écouler aujourd'hui un délai allant jusqu'à 190 jours entre le début de la diffusion d'un malware et le déclenchement d'une attaque”, rappelle le commissaire. Il est donc crucial de repérer ces malwares avant qu'il ne cause des dégâts irréparables.

Thierry Breton prévoit un investissement d'un milliard d'euros, dont les deux tiers financés par l'Union européenne. Cette somme servira à construire au moins 5 centres de sécurité, appelés « Security Operations Centers », ainsi qu'à la mise en place d'une “réserve cyber européenne” composée de milliers de volontaires qui se tiendront prêts à agir en cas d'attaques. Enfin, Thierry Breton veut créer la « Cyber Skill Academy », chargée de la formation de ces volontaires.

“Au même titre que les océans ou l'espace, le cyberespace est une nouvelle dimension de plus en plus contestée. L'espace informationnel ne s'arrêtant pas à nos frontières physiques, l'Europe se doit de protéger son cyberespace pour d'évidentes raisons de souveraineté”, estime-t-il.

Source : Les Échos