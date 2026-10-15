Les trottinettes Segway ZT3 MAX et MAX G3 Pro arrivent avec une autonomie mesurée à pleine vitesse

Les trottinettes électriques haut de gamme se multiplient à l’approche de l’hiver. Segway vient de présenter la ZT3 MAX et la MAX G3 Pro lors d’un événement européen, avec une arrivée en France prévue en novembre. Le constructeur a surtout durci sa méthode de mesure de l’autonomie, et les chiffres annoncés changent de nature.

Les trottinettes électriques se vendent d’abord sur un chiffre, la distance parcourue avec une seule charge. Tous les constructeurs de micromobilité empilent les arguments techniques, et le vélo électrique pliant CHOICE ADO Air 20 Pro de HONOR change même ses rapports tout seul. Leurs essais d’autonomie se déroulent en laboratoire, à faible allure, loin du trajet quotidien. L’écart avec la réalité surprend souvent.

Lors d’un événement organisé simultanément à Cologne et à Paris, Segway a présenté la ZT3 MAX et la MAX G3 Pro. Xiaomi joue la même carte, puisque la gamme Electric Scooter 6 annonce jusqu’à 20 km en mode Sport. Le fabricant a profité du rendez-vous pour dévoiler son nouveau protocole de test. Ses chiffres d’autonomie changent donc de nature.

La Segway ZT3 MAX tient 60 km à pleine vitesse, la MAX G3 Pro grimpe à 80 km

La ZT3 MAX de Segway revendique 60 km d’autonomie à 25 km/h. Sa grande sœur MAX G3 Pro monte à 80 kilomètres. Chaque mode de conduite roule à sa vitesse maximale jusqu’à ce que l’engin ne tienne plus 60 % de cette allure, sans aucun bridage destiné à gonfler le résultat. TÜV Rheinland a certifié les deux modèles selon ce protocole.

Côté matériel, la ZT3 MAX de Segway embarque un moteur de 2 200 W, en hausse de 38 % face à la ZT3 Pro. Elle grimpe des pentes à 30 %. Ses roues de 12 pouces à l’avant absorbent mieux les pavés. La MAX G3 Pro vise les longs trajets avec sa batterie de 899 Wh. Son écran couleur affiche une navigation intégrée, ses pneus se réparent seuls. Chaque modèle reçoit un double frein à disque de 140 mm.

Dès novembre, les deux modèles arriveront en France et en Allemagne, avant un élargissement progressif aux autres marchés européens. Segway affiche la ZT3 MAX à 999 euros, la MAX G3 Pro à 1 099 euros. Son réseau après-vente s’élargit aussi, avec des pièces d’origine, des tutoriels vidéo et des centres agréés. Reste à vérifier ces promesses sur la route.