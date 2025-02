Les réseaux sociaux sont infestés de hackers et celui-ci détient la palme

Selon un rapport, les pirates investissent massivement les réseaux sociaux. Certains sont plus beaucoup plus impactés que d'autres. Voici le classement des plateformes les plus touchées.

Personne n'est à l'abri d'une tentative d'arnaque sur Internet. Qu'elle ait pour but de voler vos données personnelles ou votre argent, elle peut survenir au détour de n'importe quel site Web. Tous sont potentiellement un moyen pour un hacker d'arriver à ses fins. Un triste constat qui ne va malheureusement pas aller en s’arrangeant. Les avancées technologiques, notamment en matière d'intelligence artificielle, permettent de créer des escroqueries crédibles plus facilement qu'avant.

Et pour les déployer, quoi de mieux que les plateformes qui abritent parfois des milliards d'utilisateurs ? Nous parlons ici des réseaux sociaux, véritable mine d'or pour les pirates en quête de victimes. Parmi eux, certains sont bien plus touchés que d'autres. Gen, entreprise spécialisée en cybersécurité, a comptabilisé le nombre de menaces bloquées par ses outils et émanant des réseaux sociaux. Les résultats sont effrayants.

Ces réseaux sociaux abritent de plus en plus de hackers

C'est sans surprise le pionnier du genre qui est le plus impacté. Sur le dernier trimestre de 2024, 56 % des menaces détectées émanent de Facebook. S'en suit assez loin derrière YouTube, avec 26 %, puis X (Twitter) qui ferme le podium avec 7 %. D'autres services pourtant très utilisés comme Reddit ou Instagram s'en sortent mieux. Ces dernier sont à l'origine de respectivement 5 et 4 % des attaques identifiées.

Les messageries instantanées ne sont pas en reste. Telegram a par exemple subi 6 fois plus de menaces que WhatsApp, malgré un nombre d'utilisateurs moins important. En ce qui concerne les méthodes utilisées pour tenter d'arnaquer ces derniers, on en relève 3 principales :

Les fausses publicités , qui comptent pour 27 % du total : elles diffusent des logiciels malveillants ou redirigent vers des sites qui font de même.

, qui comptent pour 27 % du total : elles diffusent des logiciels malveillants ou redirigent vers des sites qui font de même. Les fausses boutiques en ligne (24 %) : en croyant acheter un produit, les victimes vont en réalité donner leurs coordonnées personnelles et financières aux pirates.

(24 %) : en croyant acheter un produit, les victimes vont en réalité donner leurs coordonnées personnelles et financières aux pirates. Le phishing (18 %) : il s'agit surtout d'imiter une marque ou une institution légitime pour pousser les gens à entrer leurs informations privées.

Gen rappelle que la vigilance est plus que jamais de mise. Il n'est pas rare de tomber sur une vidéo de Taylor Swift qui vend des ustensiles de cuisine ou d'Elon Musk offrant de la cryptomonnaie. Souvenez-vous toujours que si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement faux.

