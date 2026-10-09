Le meilleur émulateur PS3 pour Android est disponible sur le Play Store, mais pourrez-vous l’utiliser ?

ARMSX3 débarque enfin sur le Play Store, le rendant beaucoup plus accessible au commun des mortels. S’il s’agit indéniablement de l’émulateur le plus prometteur sur la plateforme, il nécessite tout de même un smartphone très performant pour tourner correctement.

Décidément, le petit monde de l’émulation PlayStation est très agité en ce moment. Alors que l’on n’a jamais été aussi proche d’une émulation PS5 grand public, l’émulation PS3, quant à elle, continue de se développer sur toutes les machines. Si celle-ci est fonctionnelle depuis bien longtemps sur PC, elle est encore relativement balbutiante sur Android. Mais en août dernier, un nouvel acteur est venu bousculer le marché.

Initialement sorti sur Github, ARMSX3 a été très prometteur depuis ses débuts. Il est désormais temps de vérifier par vous-même si ce n’est pas déjà fait. En effet, l’émulateur vient de débarquer sur le Google Play Store. Attention toutefois, il ne s’agit là que de l’émulateur en lui-même, ce qui signifie qu’il vous faudra au préalable vous munir du firmware de la PS3 pour pouvoir le lancer.

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Le Play Store accueille un émulateur PS3 très prometteur

Mais attention, cela pourrait ne pas suffir. Si les jeux PS3 ne sont désormais plus vraiment un challenge à faire tourner pour la plupart des PC actuels, ce n’est pas forcément le cas de nos smartphones. Mieux vaut donc jeter un œil aux configurations recommandées par l’équipe de développement avant de foncer tête baissée dans l’émulation.

Il vous faudra donc au minimum un smartphone doté d’une puce Snapdragon 865/870 ou équivalente et d’un GPU Adreno 650 ou Mali-G57, avec au moins 8 Go de RAM pour faire tourner uniquement les jeux les moins gourmands. Les choses commenceront à se compliquer dès que vous passerez à des jeux plus lourds. Les développeurs conseillent alors un CPU Snapdragon 8 Gen 2, un GPU Adreno 740 et 12 Go de RAM. Pour obtenir les meilleures performances possibles, il est conseillé d’être sur un smartphone avec une puce Snapdragon 8 Elite et un système de refroidissement solide.