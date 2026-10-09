Le meilleur émulateur PS3 pour Android est disponible sur le Play Store, mais pourrez-vous l’utiliser ?

ARMSX3 débarque enfin sur le Play Store, le rendant beaucoup plus accessible au commun des mortels. S’il s’agit indéniablement de l’émulateur le plus prometteur sur la plateforme, il nécessite tout de même un smartphone très performant pour tourner correctement.

armsx3

Décidément, le petit monde de l’émulation PlayStation est très agité en ce moment. Alors que l’on n’a jamais été aussi proche d’une émulation PS5 grand public, l’émulation PS3, quant à elle, continue de se développer sur toutes les machines. Si celle-ci est fonctionnelle depuis bien longtemps sur PC, elle est encore relativement balbutiante sur Android. Mais en août dernier, un nouvel acteur est venu bousculer le marché.

Initialement sorti sur Github, ARMSX3  a été très prometteur depuis ses débuts. Il est désormais temps de vérifier par vous-même si ce n’est pas déjà fait. En effet, l’émulateur vient de débarquer sur le Google Play Store. Attention toutefois, il ne s’agit là que de l’émulateur en lui-même, ce qui signifie qu’il vous faudra au préalable vous munir du firmware de la PS3 pour pouvoir le lancer.

Sur le même sujet — Le meilleur émulateur PS3 du marché fait un gros pied de nez à Sony avec cette nouveauté absolument géniale

Le Play Store accueille un émulateur PS3 très prometteur

Mais attention, cela pourrait ne pas suffir. Si les jeux PS3 ne sont désormais plus vraiment un challenge à faire tourner pour la plupart des PC actuels, ce n’est pas forcément le cas de nos smartphones. Mieux vaut donc jeter un œil aux configurations recommandées par l’équipe de développement avant de foncer tête baissée dans l’émulation.

Il vous faudra donc au minimum un smartphone doté d’une puce Snapdragon 865/870 ou équivalente et d’un GPU Adreno 650 ou Mali-G57, avec au moins 8 Go de RAM pour faire tourner uniquement les jeux les moins gourmands. Les choses commenceront à se compliquer dès que vous passerez à des jeux plus lourds. Les développeurs conseillent alors un CPU Snapdragon 8 Gen 2, un GPU Adreno 740 et 12 Go de RAM. Pour obtenir les meilleures performances possibles, il est conseillé d’être sur un smartphone avec une puce Snapdragon 8 Elite et un système de refroidissement solide.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Claude en a assez de se faire insulter, Anthropic lui donne le droit de raccrocher

Anthropic vient de mettre à jour la politique d’utilisation de son intelligence artificielle Claude. Les utilisateurs qui s’acharnent à insulter le modèle sans raison enfreindront désormais ses règles. L’entreprise américaine…

« Un désastre » : Gemini échoue là où Google Assistant n’avait aucun problème

Maintenant que Gemini a pris la place de Google Assistant sur les smartphones Android, entre autres, les internautes pointent du doigt ses failles. Visiblement, l’IA de Google n’est pas capable…

Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en octobre 2026

Octobre s’installe sur Disney+ avec un programme parfaitement adapté à la saison. Halloween oblige, les films et séries qui font frissonner sont de la partie, mais pas seulement. Entre nouveautés,…

Google dévoile AI Edge Foresight : l’outil de prise de notes automatique gratuit et privé

Google lance AI Edge Foresight. Un logiciel de prise de note par IA entièrement gratuit qui fonctionne sur votre machine, sans passer par le cloud. Vos données restent donc sur…

BYD transforme l’habitacle de son nouveau SUV électrique en salon à deux écrans

Les constructeurs chinois rivalisent d’écrans toujours plus larges dans leurs habitacles. BYD pousse le curseur encore plus loin avec le Tang de troisième génération, son SUV électrique cinq places. Deux…

L’Atari 800 revient d’entre les morts avec ce nouveau modèle capable de lire vos cartouches d’origine

L’Atari 800 n’est pas la console à laquelle on pense en premier lorsque l’on pense à Atari, encore moins au rétrogaming de manière générale. Et pourtant, la petite machine 8-bits…

Samsung : on connaît enfin le nom du tout premier casque audio sans fil Galaxy, le voici

Après la sortie de ses tout premiers écouteurs à clips la semaine dernière, Samsung ne compte plus se contenter du marché des écouteurs sans fil : la firme sud-coréenne travaille sur…

Disney+ : Marvel annonce Zodiac, voici ce que l’on sait sur cette série d’espionnage

Les Studios Marvel dévoilent l’arrivée d’une série appelée Zodiac. Bien qu’ils aient été avares en détail, on peut déjà imaginer de quoi elle pourrait parler. Faisons le point. Les films…

La France figure parmi les pays les plus touchés par ces smartphones Android vendus déjà infectés

Les smartphones Android vendus à prix cassé attirent par leur fiche technique, rarement par leur sécurité. Des chercheurs ont découvert un logiciel malveillant installé d’usine dans le firmware de milliers…

Test Honor Pad 20 Pro : une tablette 12,1 pouces aussi douée pour les loisirs que pour le travail

La Pad 20 Pro est la nouvelle tablette de milieu de gamme de Honor, aussi bien destinée à une utilisation professionnelle que personnelle. A ce titre, elle est dotée d’un…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.