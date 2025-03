La réalité virtuelle s’attaque goût : vous pourrez bientôt goûter les plats de vos jeux vidéo

La réalité virtuelle ne cesse de repousser les limites de l'immersion. Après la vue, l'ouïe et même l'odorat, c'est au tour du goût d'être exploré par les chercheurs. Une équipe de l'Université d'État de l'Ohio vient de franchir une étape décisive en développant un système capable de reproduire des saveurs à distance.

Baptisé e-Taste, ce dispositif innovant capable de reproduire des saveurs à distance se compose de deux éléments : un capteur et un récepteur. Le capteur, sous forme de patch, détecte les molécules responsables des cinq saveurs fondamentales (amer, salé, acide, sucré et umami). Les données recueillies sont ensuite transmises au récepteur, qui les traduit en stimulations électriques sur la langue du porteur, recréant ainsi la sensation gustative.

Les tests menés par l'équipe ont démontré l'efficacité du système. Un participant en Californie a pu « transmettre » le goût d'une limonade à un autre situé dans l'Ohio, avec une précision de 70 % dans l'identification des niveaux d'acidité. Cette prouesse ouvre la voie à de nombreuses applications, allant des jeux vidéo immersifs à la dégustation à distance, en passant par l'aide aux personnes souffrant de troubles gustatifs.

Un pas de plus vers un métavers multisensoriel

Au-delà du simple gadget, e-Taste représente une avancée significative dans la quête d'expériences virtuelles toujours plus réalistes. Le système a été testé avec succès sur différents aliments et boissons, comme le gâteau, l'œuf au plat, le café et la soupe de poisson. Les chercheurs travaillent actuellement à la miniaturisation du dispositif et à l'amélioration de sa réactivité.

L'intégration du goût dans la réalité virtuelle ouvre des perspectives fascinantes. Imaginez pouvoir déguster virtuellement un plat avant de le commander dans un restaurant, ou partager le goût d'un vin avec des amis à l'autre bout du monde. Dans le domaine médical, cette technologie pourrait aider au diagnostic et au traitement des troubles gustatifs.

Cependant, des défis techniques restent à relever. La standardisation des données électrochimiques représentant les différents aliments et boissons est un enjeu majeur. De plus, l'intégration harmonieuse de cette technologie avec les systèmes existants de réalité virtuelle nécessitera probablement encore plusieurs années.