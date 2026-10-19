Joy-Con Switch 2 : les célèbres manettes de la dernière console Nintendo sont enfin à prix réduit, vite !

C’est l’accessoire indispensable quand on a une Switch 2. Je parle évidemment des manettes. Et le point commun des manettes officielles de consoles récentes, c’est leur prix vraiment trop élevé. Pour une paire de Joy-Con pour la Switch 2, il faut débourser pas loin de 90 euros. Heureusement, Amazon vous met bien en vous proposant une belle baisse de prix de 20 euros.

Profiter de ce bon plan sur les Joy-Con Switch 2 bleu/jaune

Profiter de ce bon plan sur les Joy-Con Switch 2 rouge/bleu

Les Joy-Con sont les contrôleurs mythiques de la Switch. Utilisables aussi bien en mode portable qu’en mode salon, vous pouvez même les partager et ainsi obtenir deux manettes distinctes. C’est très pratique quand on veut jouer à plusieurs sur une seule console. Par exemple, pour jouer à 4 à Super Mario Party Jamboree, vous n’avez besoin que de deux paires de Joy-Con. Mais aussi pratique soient-ils, les Joy-Con pour Switch 2 ne sont pas donnés. Alors quand une occasion de se les procurer à prix cassé se présente, il ne faut pas passer à côté.

Ça se passe en ce moment sur Amazon. Vous pouvez trouver les Joy-Con pour Switch 2 à 69,99 euros au lieu de 89,99 euros. C’est une promotion de 22% sur des modèles qui bénéficient rarement de belles réductions. En plus, vous avez le choix entre les coloris traditionnels bleu clair et rouge clair ou jaune et bleu. Vous pouvez ainsi remplacer des Joy-Con originaux abimés ou obtenir des Joy-Con avec des nouvelles couleurs qui permettent de différencier jusqu’à 4 joueurs. Et bien évidemment, ce sont des produits vendus et expédiés par Amazon. Vous ne risquez donc pas de tomber sur une contrefaçon d’un vendeur tiers malintentionné.

Quels sont les avantages des Joy-Con Switch 2 ?

En sortant sa deuxième génération de Nintendo Switch, la marque japonaise était attendue au tournant. Les fans de Mario voulaient retrouver ce qui a fait le succès de la première Switch tout en profitant de belles améliorations. Et c’est notamment ce qui a été fait concernant les nouveaux Joy-Con.

On a ainsi retrouvé le même principe de deux contrôleurs qui s’attachent sur les côtés de la console pour passer en mode portable. Mais plutôt que de retrouver le système de glissières, on profite ici d’un nouveau système d’attache aimanté. Cette fixation magnétique s’avère plus simple et plus pratique au quotidien. Les Joy-Con s’avèrent aussi plus grands, légèrement plus arrondis et globalement plus confortables. À l’arrière, les boutons SL et SR sont aussi agrandis et passent du plastique au métal.

Nintendo a aussi ajouté un bouton : le bouton C qui sert à accéder directement au GameChat, le chat vocal et vidéo de la console. Autre nouveauté, les deux joy-con peuvent s’utiliser en mode souris. Il vous suffit de les placer sur une surface plane pour naviguer dans les menus comme sur un ordinateur. Certains jeux utilisent aussi cette particularité pour varier leur gameplay.

Le système de vibration et la précision des capteurs (accéléromètre et gyroscope) ont aussi été améliorés pour permettre d’avoir une immersion plus réussie dans vos jeux. Enfin, l’autonomie est aussi un point fort de cette nouvelle version avec jusqu’à 20 heures d’utilisation en une seule charge.

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