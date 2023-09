Ce malware récupère vos données et utilise Discord pour les envoyer aux pirates

Un nouveau malware Windows nommé Exela récupère vos données personnelles sur les navigateurs Web et les réseaux sociaux avant de les transférer aux hackers en modifiant le logiciel Discord de votre PC.

Les malwares qui en veulent à vos données personnelles, c'est malheureusement trop courant. Régulièrement dévoilés, les correctifs pour s'en protéger sont souvent déployés rapidement après, ce qui oblige les pirates à trouver de nouveau moyen de vous infecter. Et plus que ça, ils doivent réfléchir à un moyen de récupérer les informations qu'ils vous volent. L'un des derniers programmes malveillants découverts est plutôt original sur ce point.

Il s'appelle Exela et demande à la victime, une fois lancé, d'entrer une adresse Discord de type Webhook. C'est un système utilisé sur la plate-forme de discussion pour y envoyer simplement des messages automatisés, entre autres. Tant que la personne n'entre pas l'URL demandée, un message d'erreur s'affiche. Une fois que c'est fait, le malware va transformer le client Discord installé sur l’ordinateur afin qu'il transmette les données subtilisées aux hackers.

Un malware vole les données sensibles sur Windows et les renvoie aux pirates via Discord

Exela est puissant : il cible les navigateurs basé sur Chromium comme Edge, Brave, Chrome, Opera ou Vivaldi. C'est là qu'il vole les identifiants et mots de passe de comptes, les informations bancaires, mais aussi les cookies et les données de sessions. Il peut aussi prendre des captures d'écran. Sans oublier que le malware passe également sur les réseaux sociaux (Facebook, TikTok, X, Instagram) et même Steam tant qu'à faire.

Lire aussi – Attention à ce malware sur Discord, il vole vos données bancaires et fait des achats à votre insu

Pour le moment, il n'y a rien de spécial à faire pour se prémunir d'Exela, si ce n'est appliquer les réflexes basiques de la cybersécurité. Faites attention aux sites sur lesquels vous vous rendez, ne téléchargez pas n'importe quel fichier, assurez-vous que votre navigateur est à jour et utilisez un anti-virus. Le malware se propage actuellement via des pages Web infectées offrant de télécharger des logiciels gratuitement. Il est possible qu'il se déploie de manière moins évidente à l'avenir.

Source : Cyble