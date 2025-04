Google va intégrer son IA dans les voitures, les montres et les casques audio dès cette année

C'est officiel, Google va déployer Gemini dans les voitures, sur les montres connectées, ainsi que sur les casques et écouteurs audio en 2025.

Gemini s'est invité sur nos smartphones Android et sur divers services de Google depuis un moment maintenant, mais manque encore à l'appel sur certaines catégories d'appareils. Commentant les résultats financiers de la maison-mère Alphabet pour le premier trimestre 2025 (qui ont dépassé les attentes), Sundar Pichai, PDG du groupe, a révélé que la situation allait rapidement évolué.

“Nous mettons à niveau Google Assistant vers Gemini sur les appareils mobiles, et plus tard cette année, nous mettrons à niveau les tablettes, les voitures et les appareils qui se connectent à votre téléphone, tels que les casques audio et les montres”, a fait savoir le patron de Google. Bref, à peu près tous les dispositifs qui embarquent actuellement Google Assistant vont passer à Gemini dans les mois qui viennent.

Gemini s'invite dans nos voitures et sur nos montres et casques audio

Dès ses débuts, Gemini impressionnait pour ses capacités d'IA générative, mais avait encore du retard sur Google Assistant pour le contrôle des objets connectés ou l'établissement de routines. Petit à petit, il a intégré toutes ces fonctionnalités pour revenir à peu près au niveau de Google Assistant en ce qui concerne la domotique, tout en étant beaucoup plus pertinent que lui sur tout ce qui est relatif à la recherche d'informations ou à l'établissement d'une réflexion. Gemini est aussi plus performant pour comprendre et s'exprimer en langage naturel.

Les utilisateurs n'auront en tout cas pas le choix et vont devoir à terme abandonner Google Assistant pour basculer vers Gemini, le premier cité devant prochainement être débranché. La transition nécessitera un petit temps d'adaptation, mais est nécessaire pour que la firme puisse concentrer ses efforts de développement sur un produit plutôt que deux.

Sundar Pichai se félicite pour l'intégration réussie de Gemini sur les écosystèmes Android et Pixel. Les fonctions de recherche, telles que Circle to Search, les options de partage d'écran et de caméra de Gemini Live ou encore les outils d'édition de photo et vidéo ont notamment reçu un bon accueil de la part des utilisateurs.