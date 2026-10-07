Google lance Playground, une IA pour créer ses propres jeux vidéo avec une simple invite de texte

Le vibe coding de jeux vidéo s’est fortement développé ces dernières années avec les progrès de l’IA, notamment grâce aux modèles GPT et Claude. Google s’invite sur ce terrain avec sa nouvelle plateforme Playground.

“Arrêtez de rêver de jeux vidéo et commencez à les créer. Générez des jeux personnalisés à l’aide de simples commandes textuelles, sans aucune connaissance en programmation. C’est votre jeu, vous en fixez les règles”. Voici comment Google décrit Playground, sa nouvelle plateforme d’IA.

L’entreprise promet que “donner vie à vos idées de jeux est désormais aussi simple que de les décrire en quelques mots”. Il suffit de taper ce qu’on souhaite créer pour donner vie à son idée. Étrangement, la saisie vocale ne semble pas être prise en charge dans cette première version accessible au public, fonction qui ne semble pourtant pas la plus difficile à implémanter au vu des capacités de l’outil.

Avec Playground, Google veut que tout le monde puisse créer son jeu vidéo

“Partez d’une page blanche, remixez les suggestions de départ ou utilisez l’assistance guidée pour façonner votre concept, puis testez-le immédiatement”, explique Google. L’utilisateur peut ensuite modifier la physique, réécrire les règles, personnaliser les personnages ou repenser l’environnement selon ses besoins et ses envies.

Une fois le projet terminé, on peut choisir d’intégrer son jeu au catalogue officiel de Playground. La plateforme est disponible sur le web, ce qui signifie qu’on peut tester les jeux depuis n’importe quel appareil avec un navigateur web. Les titres les mieux notés et les plus joués du moment sont mis en avant par Google. Le jeu peut aussi rester privé et être partagé à ses proches par un lien. Il existe la possibilité d’ajouter des classements et un mode multijoueur pour certains genres afin de jouer en compétitif avec ses amis.

Google précise que Playground est pensé comme “une initiative expérimentale visant à rendre la création de jeux plus accessible et à stimuler la créativité au quotidien”. Il ne s’agit pas de remplacer les développeurs de jeux vidéo, pas pour l’instant en tout cas. Le service est disponible à partir d’aujourd’hui aux États-Unis uniquement et pour les utilisateurs majeurs. Les outils mis à disposition dépendent de l’abonnement Google One souscrit.