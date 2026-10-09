Google dévoile AI Edge Foresight : l’outil de prise de notes automatique gratuit et privé

Google lance AI Edge Foresight. Un logiciel de prise de note par IA entièrement gratuit qui fonctionne sur votre machine, sans passer par le cloud. Vos données restent donc sur l’ordinateur.

Google AI Edge Foresight
Google AI Edge Foresight

Des IA qui prennent des notes de réunions ou de visioconférences à notre place, il y a en pas mal. Notion AI, Scribe, Granola… Dans la grande majorité des cas, les conversations sont captées puis envoyées à des serveurs distants avant d’être retranscrites chez vous. Un intermédiaire qui laisse la porte ouverte à des possible vols de données sensibles. Quelques logiciels fonctionnent en local pour éviter ça justement. Whisper AI est l’un d’eux. Désormais, il va aussi falloir compter sur Google AI Edge Foresight.

Lire aussi – L’IA qui prend des notes pour votre médecin peut raconter n’importe quoi

Le programme est proposé en téléchargement gratuit. Comme nous l’avons dit, sa particularité est de tourner entièrement sur votre machine, sans jamais envoyer quoi que ce soit dans le cloud. Il repose sur EmbeddingGemma 2, modèle d’IA faisant partie de ceux pensés pour fonctionner localement. Concrètement, il suffit d’écrire quelques mots pour que Google AI Edge Foresight développe en fonction de ce qui se dit lors de la réunion. Même si elle passe par Zoom ou Google Meet.

Google AI Edge Foresight prend des notes à votre place, en local

Par exemple, si quelqu’un est en train de parler de la répartition du budget 2027 en la détaillant service par service, vous écrivez juste « répartition budget 2027 » dans l’interface et l’IA se charge de synthétiser tout ce qui concerne ce point. Vous pouvez voir u aperçu du fonctionnement dans la vidéo ci-dessous.

De plus, il est possible de connecter AI Edge Foresight à vos dossiers de travail, sachant que l’outil comprend les PDF, les Google Docs, les documents Microsoft Office, les textes bruts ou au format Markdown, les liens Web et les entrées dans les agendas numériques. Chacun de ces éléments peut recevoir un label personnalisé afin de les organiser. Forte de tout ce contexte, l’IA pourra piocher dedans lorsque vous lui poserez une question. AI Edge Foresight peut aussi écouter et répondre directement aux questions posées pendant la réunion. Toujours en local.

Google AI Edge Foresight fonctionne uniquement sur Mac pour le moment. Pas besoin d’une machine de guerre puisqu’il suffit qu’elle soit équipée d’un processeur Apple Silicon (M1, M2, M3..), soit toutes celles sorties à partir de fin 2020.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

BYD transforme l’habitacle de son nouveau SUV électrique en salon à deux écrans

Les constructeurs chinois rivalisent d’écrans toujours plus larges dans leurs habitacles. BYD pousse le curseur encore plus loin avec le Tang de troisième génération, son SUV électrique cinq places. Deux…

L’Atari 800 revient d’entre les morts avec ce nouveau modèle capable de lire vos cartouches d’origine

L’Atari 800 n’est pas la console à laquelle on pense en premier lorsque l’on pense à Atari, encore moins au rétrogaming de manière générale. Et pourtant, la petite machine 8-bits…

Samsung : on connaît enfin le nom du tout premier casque audio sans fil Galaxy, le voici

Après la sortie de ses tout premiers écouteurs à clips la semaine dernière, Samsung ne compte plus se contenter du marché des écouteurs sans fil : la firme sud-coréenne travaille sur…

Disney+ : Marvel annonce Zodiac, voici ce que l’on sait sur cette série d’espionnage

Les Studios Marvel dévoilent l’arrivée d’une série appelée Zodiac. Bien qu’ils aient été avares en détail, on peut déjà imaginer de quoi elle pourrait parler. Faisons le point. Les films…

La France figure parmi les pays les plus touchés par ces smartphones Android vendus déjà infectés

Les smartphones Android vendus à prix cassé attirent par leur fiche technique, rarement par leur sécurité. Des chercheurs ont découvert un logiciel malveillant installé d’usine dans le firmware de milliers…

Test Honor Pad 20 Pro : une tablette 12,1 pouces aussi douée pour les loisirs que pour le travail

La Pad 20 Pro est la nouvelle tablette de milieu de gamme de Honor, aussi bien destinée à une utilisation professionnelle que personnelle. A ce titre, elle est dotée d’un…

Windows 11 : le premier widget vraiment utile arrive bientôt

Après des années de tentatives ratées, Microsoft a enfin trouvé un widget que l’on a vraiment envie d’utiliser. Celui-ci est aujourd’hui disponible pour les membres du programme Insider et ne…

Un film Cyberpunk 2077 est en préparation, avec de vrais acteurs

Paramount et le producteur Lorenzo di Bonaventura, à qui l’on doit les films Transformers par exemple, s’associent pour mettre en chantier la réalisation d’un long-métrage adapté du jeu vidéo Cyberpunk…

Google coupe une protection d’urgence sur ces deux Pixel Watch, ce sera payant ensuite

Les montres connectées les plus anciennes perdent peu à peu des fonctions pensées pour la sécurité. En version LTE, les Google Pixel Watch 2 et 3 voient disparaître un dispositif…

iPhone 14 Pro Max : son prix continue de chuter, mais les stocks risquent de fondre rapidement, vite !

Vous cherchez un iPhone pas cher, mais suffisamment puissant pour une utilisation fluide en 2026 ? Ce bon plan est fait pour vous ! L’iPhone 14 Pro Max est actuellement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.