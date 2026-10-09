Google dévoile AI Edge Foresight : l’outil de prise de notes automatique gratuit et privé

Google lance AI Edge Foresight. Un logiciel de prise de note par IA entièrement gratuit qui fonctionne sur votre machine, sans passer par le cloud. Vos données restent donc sur l’ordinateur.

Des IA qui prennent des notes de réunions ou de visioconférences à notre place, il y a en pas mal. Notion AI, Scribe, Granola… Dans la grande majorité des cas, les conversations sont captées puis envoyées à des serveurs distants avant d’être retranscrites chez vous. Un intermédiaire qui laisse la porte ouverte à des possible vols de données sensibles. Quelques logiciels fonctionnent en local pour éviter ça justement. Whisper AI est l’un d’eux. Désormais, il va aussi falloir compter sur Google AI Edge Foresight.

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Le programme est proposé en téléchargement gratuit. Comme nous l’avons dit, sa particularité est de tourner entièrement sur votre machine, sans jamais envoyer quoi que ce soit dans le cloud. Il repose sur EmbeddingGemma 2, modèle d’IA faisant partie de ceux pensés pour fonctionner localement. Concrètement, il suffit d’écrire quelques mots pour que Google AI Edge Foresight développe en fonction de ce qui se dit lors de la réunion. Même si elle passe par Zoom ou Google Meet.

Google AI Edge Foresight prend des notes à votre place, en local

Par exemple, si quelqu’un est en train de parler de la répartition du budget 2027 en la détaillant service par service, vous écrivez juste « répartition budget 2027 » dans l’interface et l’IA se charge de synthétiser tout ce qui concerne ce point. Vous pouvez voir u aperçu du fonctionnement dans la vidéo ci-dessous.

De plus, il est possible de connecter AI Edge Foresight à vos dossiers de travail, sachant que l’outil comprend les PDF, les Google Docs, les documents Microsoft Office, les textes bruts ou au format Markdown, les liens Web et les entrées dans les agendas numériques. Chacun de ces éléments peut recevoir un label personnalisé afin de les organiser. Forte de tout ce contexte, l’IA pourra piocher dedans lorsque vous lui poserez une question. AI Edge Foresight peut aussi écouter et répondre directement aux questions posées pendant la réunion. Toujours en local.

Google AI Edge Foresight fonctionne uniquement sur Mac pour le moment. Pas besoin d’une machine de guerre puisqu’il suffit qu’elle soit équipée d’un processeur Apple Silicon (M1, M2, M3..), soit toutes celles sorties à partir de fin 2020.