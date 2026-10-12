Gmail cache déjà le changement qui rendra son IA d’écriture enfin agréable à utiliser

Google continue d’étoffer les fonctions d’intelligence artificielle de Gmail, après plusieurs mois de réglages sur la rédaction automatique. Le code de la dernière version de l’application mobile contient les traces d’un parcours entièrement revu. Deux étapes suffiraient désormais pour obtenir un brouillon prêt à partir.

Google Pixel 11 Pro Fold

Les assistants IA se glissent partout dans les outils de bureautique. Gemini signe déjà des résumés, des réponses toutes faites et des brouillons dans presque chaque service de la firme de Mountain View. La concurrence avance vite. Un assistant rival s’est même installé dans le volet latéral de Google Docs. Sur un téléphone, ces fonctions doivent tenir dans un écran étroit sans multiplier les allers-retours.

Gmail avance sur le même terrain depuis des mois. Le service a déjà emprunté aux applications concurrentes sa gestion des codes d’authentification. La rédaction assistée, elle, a gagné le ton personnalisé puis le contexte tiré des anciens messages. Depuis le printemps, l’outil sait aussi puiser dans les fichiers stockés sur Drive pour nourrir ses propositions. Une nouvelle pièce du puzzle vient d’apparaître dans le code de l’application mobile.

La rédaction par IA passerait de quatre étapes à deux dans Gmail

Selon Android Authority, la version 2026.10.05 de l’application Gmail contient un champ de saisie placé sous la zone de texte. L’utilisateur décrirait son mail, et le brouillon s’insérerait directement dans le compositeur. Sur l’écran, ce champ porterait la mention Describe your message. Aucune fenêtre séparée ne viendrait couper le fil. Des réglages de ton apparaîtraient en dessous pour ajuster le résultat avant l’envoi. Deux boutons permettraient de revenir au premier jet ou de refaire le chemin inverse.

Aujourd’hui, quatre manipulations restent nécessaires avant de voir le texte arriver dans le mail. Il faut toucher l’icône en forme de crayon, décrire la demande, lire le brouillon dans un panneau séparé et valider son insertion dans le message. Gmail supprimerait les deux écrans intermédiaires. Le nouveau parcours fonctionnerait déjà sans accroc pendant les tests. Pour qui traite des dizaines de messages par jour, le gain se compterait en secondes à chaque envoi et en minutes sur une journée chargée. Google n’a pourtant rien annoncé, et ce genre de code finit parfois à la poubelle. Aucune date de déploiement ne circule pour le moment.


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