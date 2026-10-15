Free améliore son VPN gratuit avec des nouveautés qui vont plaire à tout le monde

Lors de sa Journée des Communautés 2026, Free a annoncé plusieurs améliorations majeures pour son VPN gratuit sur Android. Il est désormais possible de choisir le pays dans lequel on souhaite se localiser ainsi que le niveau de protection contre les arnaques désiré.

L’actualité de Free est très chargée en ce moment. Cela n’a rien d’un hasard, puisque l’opérateur a récemment tenu sa Journée des Communautés, l’occasion pour lui d’annoncer les prochaines grandes nouveautés pour ses différentes offres. C’est notamment lors de cet événement que nous avons appris que le trublion des télécoms est sur le point d’enfin nous présenter son Super Player dont on entend parler depuis plusieurs mois.

L’opérateur en a encore sous le coude, puisqu’une autre bonne nouvelle vient de nous parvenir. Si vous utilisez le VPN gratuit fourni par celui-ci, vous êtes probablement frustré par les limitations qu’il impose. Ce sont précisément ces limitations que Free vient de lever. Comme l’expliquent nos confrères d’Univers Freebox, Dans la nouvelle version de son application pour Android, Free apporte plusieurs nouveautés très bienvenues à son VPN.

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Le VPN gratuit de Free devient vraiment pratique et intéressant

Première nouveauté, le VPN permet donc désormais de choisir parmi une liste de 8 pays où se connecter. Le Brésil, le Royaume-Uni, Suisse, les États unis, le Canada et le Japon viennent ainsi s’ajouter à l’Italie et aux Pays-Bas, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder à plus de contenus bloqués sur le territoire français.

Ensuite, le VPN propose désormais 3 niveaux de protection. “Aucun” n’appliquera aucun filtre lors de votre navigation, vous exposant ainsi aux risques que celle-ci implique. “Essentiel” bloquera les sites repérés comme suspects. “Avancé”, quant à lui, agira comme un filtre parental en bloquant les sites pour adultes.

Enfin, Free a grandement amélioré l’accessibilité son VPN. Au lieu de se rendre dans paramètres de son application Android, il suffit dorénavant de cliquer sur le bloc dédié apparaissant sur la page d’accueil pour l’activer. Un nouveau widget est même disponible pour pouvoir l’éteindre et l’allumer à volonté depuis l’écran d’accueil de votre smartphone.