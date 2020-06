Endeavor RX : découvrez le premier jeu vidéo prescrit aux enfants atteints de trouble de l’attention

Le jeu EndeavorRX, conçu à des fins médicales, peut désormais être prescrit sur ordonnance aux Etats-Unis. Il permet en effet d’aider les enfants atteints de troubles de l’attention selon une étude menée par des médecins.

C’est une première ! Un jeu vidéo peut désormais être prescrit sur ordonnance aux Etats-Unis. La Food and Drug Administration (FDA) a en effet autorisé les médecins du pays à prescrire le jeu EndeavorRX pour leurs patients.

Il s’agit ici d’aider les enfants de huit à douze ans atteints de troubles de l’attention à se concentrer. Les médecins peuvent donc prescrire à nos chères têtes blondes de jouer vingt cinq minutes par jour à ce jeu pendant un mois. Il semblerait que cette méthode améliore considérablement l’état des patients.

Un jeu médical

EndeavorRX est un jeu qui a été développé sur iOS par Akili Interactive. Il ne s’agit pas d’un jeu classique, mais bien d’un titre qui a dès le départ une vocation médicale. Conçu avec des médecins, le jeu a été étudié pour traiter les troubles de l’attention. Une étude a été menée pendant sept ans auprès de six cents patients, et il s’avère qu’un tiers d’entre eux n’avaient plus de symptômes à la fin des tests. Elle a été publiée dans le magazine médical The Lancet.

La prescription est donc logique, mais en complément d’un traitement plus habituel. Comme tout remède, il peut bien entendu causer des effets secondaires. La FDA évoque ici des maux de tête ou de la frustration, mais rien de plus grave que les médicaments habituels.

EndeavorRX est un jeu au gameplay très simple. A bord d’un petit vaisseau, le joueur doit progresser sur un circuit en ligne droite et éviter les pièges tout en ramassant des bonus. Parfait pour capter l’attention rapidement. Le jeu dispose également d’un système de progression qui permet aux enfants de débloquer des niveaux ou de nouveaux costumes, afin de ne pas les lasser au bout de quelques heures.

EndeavorRX entre donc dans l’histoire du jeu vidéo avec cette décision. Il pourrait être suivi de beaucoup d’autres à l’avenir, ce média prouvant de plus en plus ses qualités dans des situations comme celles-ci.