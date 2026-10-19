Elle bloque un robot livreur et finit menottée puis embarquée par la police

Une femme s’est volontairement placée devant un robot de livraison dans la rue afin de l’empêcher de continuer sa route. La police est intervenue et après l’échec des discussions, elle a sorti les menottes.

Robot livreur
Crédits : 123RF

Ce n’est pas quelque chose de courant en France, mais dans certains villes des États-Unis, croiser un robot en train d’effectuer une livraison est assez banal. Ces petits véhicules sur roues slaloment entre les piétons afin d’arriver à leur destination en toute autonomie. Du moins en théorie. Comme ils sont logiquement programmés pour ne pas causer de dégâts, ils s’arrêtent sitôt que leurs détecteurs enregistrent un obstacle, notamment humain.

Par extension, il est donc très facile d’empêcher une telle machine d’avancer simplement en se plaçant devant elle. Et c’est précisément ce qu’a fait Carolyn Marvin, habitante de Philadelphie. Debout et immobile devant un robot de livraison Uber, elle attire rapidement l’attention des passants. Dont une qui pense d’abord à un accident : « En fait, j’ai cru que le robot l’avait heurtée, alors ma première question a été : “Ça va ? Est-ce que le robot vous a heurtée ?” Et elle m’a répondu : “Non, je dois mettre fin à tout ça. Ils sont en train de conquérir le monde” ».

Empêcher un robot livreur d’avancer lui vaut une arrestation par la police

Caroline Marvins fait visiblement partie des personnes qui pensent que l’avènement des machines est pour bientôt. Sans aller jusque là, elle explique que son geste est surtout militant : « Je sais qu’ils prennent les emplois des livreurs humains et c’est pourquoi, chaque fois que je les vois, je manifeste contre eux en me plaçant devant eux pour les empêcher d’avancer ». Fatalement, quelqu’un finit par alerter la police et 3 agents se présentent. Comme Marvins refuse de s’écarter, les officiers lui passent les menottes et l’emmènent avec eux.

Lire aussi – Si vous vous faites renverser par un robot livreur, voici combien vous pouvez espérer en dédommagement (spoiler : c’est pas beaucoup)

La contestataire n’en est pas à son premier coup d’essai. Elle espère que la viralité de ses actions sur les réseaux sociaux encouragera le débat sur l’IA et la place des robots dans la société. Quand on lui demande si elle recommencera, elle répond oui sans hésiter. « Je pense que le Premier amendement [qui garantit entre autres la liberté d’expression, ndlr] me donne le droit de manifester publiquement sur un trottoir pour protester contre les robots livreurs ».

Source : ABC13


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