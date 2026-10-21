CyberGhost brade son VPN avec 82 % de réduction et deux mois offerts

CyberGhost propose une offre intéressante pour protéger votre connexion, notamment sur les réseaux WiFi. Cela tombe bien pour les vacances de la Toussaint. L’abonnement CyberGhost de deux ans est à 2,19 € au lieu de 11,99 € par mois, avec deux mois offerts.

Voyage smartphone

Les vacances de la Toussaint sont l’occasion de partir quelques jours, et on n’abandonne pas toutes ses habitudes sur Internet quand on est en déplacement. C’est même le moment où l’on en a le plus besoin pour trouver son chemin, chercher un restaurant à proximité et plus encore. On se connecte alors volontiers au WiFi de l’hôtel ou d’un café pour économiser son forfait mobile, sans savoir comment ces réseaux sont sécurisés.

Un VPN permet de renforcer la confidentialité de votre connexion lorsque vous utilisez ces réseaux publics. Bonne nouvelle : en ce moment, CyberGhost propose 82 % de réduction sur son abonnement. Pour en profiter, choisissez l’abonnement de deux ans auquel s’ajoutent deux mois gratuits.

Le paiement se fait en une seule fois : vous réglez 56,94 € pour 26 mois de service, soit l’équivalent de 2,19 € par mois.

dès 2.19€
Satisfait ou remboursé 45 jours
11600 serveurs
7 connexions simultanées maximum
100 pays couverts
9.1
Notre test
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Caractéristiques complètes du VPN Cyberghost.

- 82%
2.19€/mois
Pendant 27 mois
- 42%
6.99€/mois
Pendant 6 mois
11.99€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

CyberGhost : protégez votre connexion où que vous soyez

CyberGhost chiffre le trafic entre votre appareil et ses serveurs. Ce faisant, empêche les personnes qui gèrent le réseau WiFi ou qui tentent d’espionner vos échanges d’accéder à vos informations. Mais les avantages d’un VPN ne s’arrêtent pas là. Il est aussi utilisé pour contourner les restrictions géographiques, surtout lorsqu’on part à l’étranger.

Certains programmes français peuvent devenir inaccessibles quand vous êtes dans un autre pays. En vous connectant à un serveur situé en France, vous naviguez avec une adresse IP française qui peut vous permettre de retrouver ces contenus. CyberGhost dispose notamment de serveurs optimisés pour le streaming.

Vous avez par ailleurs accès à des serveurs dans 100 pays et pouvez connecter jusqu’à sept appareils en même temps avec un seul abonnement. De quoi protéger votre smartphone et votre ordinateur, mais aussi les appareils de la famille. L’application est disponible sur Windows, macOS, Android et iOS.

Cyberghost VPN propose également la fonctionnalité Kill Switch sur toutes ces plateformes. En cas de coupure surprise de la connexion VPN, elle bloque automatiquement le trafic Internet pour éviter que vos données ne circulent sans protection.

Enfin, cette formule bénéficie d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Vous avez donc le temps de l’utiliser pendant votre séjour et de demander un remboursement au service client si elle ne vous convient pas.

Un antivirus en option pour renforcer votre sécurité

Pour 1 € de plus par mois, au lieu de 4,50 €, vous pouvez ajouter la CyberGhost Security Suite pour Windows à votre abonnement VPN. Cela correspond à une réduction de 78 % sur cette option qui inclut notamment un antivirus Intego.

Ce dernier offre une protection en temps réel contre les logiciels malveillants, notamment les logiciels espions et les ransomwares. A cette protection s’ajoute le Security Updater. Cet outil identifie les applications obsolètes ou vulnérables sur vos appareils et qui nécessitent une mise à jour. Vous élargissez ainsi la protection de votre PC au-delà du chiffrement de votre connexion.


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