Client chez SFR ? Voici comment la vente de son réseau de fibre va vous impacter

SFR met en vente son réseau fibre national – pour renflouer une partie de l'immense dette de l'opérateur. La mise sur le marché de l'infrastructure, très étendue et dotée de matériel récent, fait déjà saliver plusieurs grands noms du secteur. Elle a également de quoi inquiéter les clients SFR, en particulier sur l'internet fixe.

L'infrastructure du réseau fibre de SFR, une filiale d'Altice nommée XPFibre, va bientôt changer de main – alors même que la maison-mère prépare en parallèle la vente de l'opérateur au carré rouge. Deux opérations qui devraient rapporter très gros : la somme de 24 milliards d'euros est avancée pour SFR, tandis que XPFibre se place plutôt autour de 8 milliards d'euros.

Grâce à ses capacités uniques, son matériel de pointe et la profondeur de sa couverture du territoire national, la perspective de mettre la main sur cette infrastructure électrise le secteur. Ces équipements connectent, il faut le dire, quelques 7 millions de foyers. Ce qui explique l'annonce quasi-immédiate du nom de trois repreneurs potentiels, qui sont trois fonds d'investissement très puissants.

Les repreneurs potentiels sont pour l'instant trois grands fonds d'investissement

On trouve ainsi KKR, qui se positionne aussi, en parallèle pour racheter SFR. Les activités de ce groupe d'investissement américain grandissent en ce moment de façon particulièrement rapide à l'international.La firme a encore récemment mis la main sur Telecom Italia. Ce qui en fait sans doute le profil le plus solide, si nous devions trancher un pronostic.

Mais il faudra compter aussi avec GIP, la filiale de BlackRock, le plus puissant hedge fund de la planète – lui aussi américain. Et également Adrian Infrastructures, un fonds basé en France. Patrick Drahi, l'actionnaire majoritaire cédera les 50,1% des parts de l'entreprise qu'il détient.Les 49,9% restants sont détenus par le canadien OMERS, et les assureurs Allianz et Axa.

Quel que soit le nom dunnouveau propriétaire, il n'aura pas totalement les mains libres. Il devra d'abord composer avec trois actionnaires majeurs dont les droits de vote dépassent largement le seuil d'une minorité de blocage. Compte-tenu de l'importance stratégique de ce réseau, toute cession devra obtenir un feu vert des autorités.

Les clients de SFR entrent en terra incognita

Reste la question des clients SFR eux-mêmes – puisque ces derniers utilisent en permanence ce réseau fibre pour profiter de leur abonnement. La conséquence réelle de cette vente dépendra largement de ce qui va se passer à l'issue de l'acquisition du Carré rouge courant septembre. Si SFR est repris par un autre opérateur national comme Orange, Free ou Bouygues, l'impact direct devrait s'avérer imperceptible.

Comme lors du rachat par SFR de 9telecom, Alice ou encore Numéricable, c'est surtout le logo sur les factures qui devrait changer. Les choses se compliquent si c'est un fonds d'investissement qui l'emporte. Car chacun a des ambitions et une stratégie distincte. KKR semble être en train de construire un immense opérateur télécom international ce qui fait penser que ses décisions iront dans le sens de la continuité pour les abonnés.

Dans le cas ou un autre fonds d'investissement l'emporte, la liste des possibles n'est limitée en hauteur que par la ligne de Kármán. Avec à la clé une multitude d'options qui vont du montage d'un opérateur entièrement nouveau – jusqu'au démantèlement de toutes les activités du groupe… au risque qu'il n'en reste plus grand chose pour les abonnés. Quoi qui se passe, SFR est obligé contractuellement à communiquer suffisamment sur le sujet avec les abonnés.

Excepté le cas où vous trouvez votre abonnement téléphone ou votre accès internet trop cher. On vous propose plutôt dans ce cas de changer d'opérateur pour faire de belles économies, tout en vous extirpant du risque d'une continuité de service en pointillés.