ChatGPT Plus passe 100 % gratuit dans ce pays et il y a de quoi être jaloux

ChatGPT Plus gratuit, c'est possible ? Oui, mais pas n'importe où. Un accord entre OpenAI et les Émirats arabes unis prévoit de rendre cette offre premium accessible à tous au sein du pays.

ChatGPT est disponible dans une version gratuite, mais il est possible de souscrire un abonnement pour accéder à un outil encore plus performant. L'une de ces formules est ChatGPT Plus, proposé à 20 dollars US par mois. Elle donne un accès prioritaire au chatbot lors des pics de trafic, génère des réponses plus rapidement et propose les nouvelles fonctionnalités en avant-première.

Cette option bien utile va devenir accessible gratuitement aux habitants des Émirats arabes unis. Dans le cadre d'un partenariat entre OpenAI et le gouvernement du pays, l'entreprise va mettre à disposition cette version premium de l'assistant IA à l'ensemble de la population, rapporte The Economic Times. De ce que l'on comprend, il ne sera pas nécessaire d'être citoyen des Émirats arabes unis pour en profiter, mais seulement d'y résider. Il n'est pas clair à ce stade si l'utilisation d'un VPN pourrait permettre d'accéder à ChatGPT Plus en se connectant à un serveur situé aux EAU ou en empruntant une adresse IP locale.

ChatGPT Plus gratuit pour tous… aux EAU

OpenAI a récemment annoncé le lancement du projet Stargate EAU, qui consiste en la construction d'un centre de données spécialisé dans l'IA de très haute performance à Abou Dhabi, la capitale. Dans un premier temps, cette infrastructure devrait dégager une puissance de 200 mégawatts. Mais à terme, elle devrait atteindre le gigawatt, en faisant l'un des centres de calcul d'IA les plus puissants au monde.

Les EAU veulent s'imposer comme un acteur important de la course mondiale à l'IA, et cette alliance avec OpenAI devrait en faire le pays incontournable du Moyen-Orient en la matière. Il y a quelques semaines, un rapport de la CNUCED (Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement) mettait en garde contre le creusement des inégalités que pourrait engendrer un accès disparate aux outils d'IA. Stratégiquement, les pays qui ratent le virage de l'IA risquent de voir leur retard de développement se creuser. Les EAU en ont conscience et prennent les devants. En plus d'accueillir ce centre de données, ils vont aussi investir massivement dans des projets d'IA aux États-Unis.