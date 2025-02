Cette nouveauté de YouTube pour Android TV va ravir les amateurs de musique

L'application YouTube dédiée aux téléviseurs gagne une option très sympathique que vont apprécier ceux qui s'en servent pour lancer des musiques, voire organiser des soirées karaoké.

Vous regardez YouTube sur quel appareil en général ? Smartphone ? Ordinateur ? Ou bien sur votre télévision connectée ? Aux États-Unis, c'est désormais le support le plus utilisé pour lancer la plateforme de Google, et il est bien parti pour le rester. En même temps, c'est logique. Les grands écrans 4K n'ont jamais été aussi abordables, alors autant profiter de leur qualité d'image et du confort de son canapé plutôt que s'abîmer les yeux devant un mobile non ?

Même celles et ceux qui s'en servent principalement pour écouter de la musique y trouvent leur compte, d'autant plus après avoir investi dans une barre de son ou une enceinte de qualité. Pour ces personnes, Google ajoute une fonctionnalité déjà présente sur YouTube Music. Elle est particulièrement appréciable si vous êtes du genre à vous réunir devant la TV pour donner de la voix lors d'un karaoké improvisé ou non.

YouTube pour Android TV s'enrichit d'une option parfaite pour organiser des soirées karaoké

À partir de la version 5.22 de YouTube pour Android TV, une nouvelle icône représentant un œil apparaît lors du visionnage d'une vidéo. Il se trouve entre le pouce vers le bas et le bouton permettant de sauvegarder ce que vous êtes en train de regarder dans une liste dédiée. Activer cet œil ouvre une page vous demandant de choisir “ce qui doit s'afficher à l'écran pendant que vous écoutez de la musique“. Par défaut, vous êtes sur “Vidéo“, mais si vous sélectionnez “Paroles“, vous aurez celles de la chanson.

Le texte défile alors à gauche de l'écran, tandis que la couverture de l'album s'affiche à droite. Là encore, le grand écran des télévisions permet de profiter au mieux de ce genre d'interface. Notez que pour l'instant, la fonctionnalité présente quelques bugs, notamment au niveau de la sauvegarde de vos préférences. Normalement, si vous choisissez “Paroles” sur une vidéo et que vous revenez dessus après l'avoir fermée, l'application est censée s'en souvenir, mais ça ne semble pas toujours être le cas.

