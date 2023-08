Cette ampoule connectée très connue peut être piratée pour voler votre mot de passe Wi-Fi

Des chercheurs en cybersécurité ont découvert 4 failles de sécurité affectant un célèbre modèle d'ampoule connectée. En les exploitant, les pirates peuvent facilement récupérer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.



Que la lumière soit ! Ou la couleur bleue, ou la musique. Les ampoules connectées font partie du quotidien de certains depuis des années. En plus de permettre un contrôle de l'éclairage à distance, en choisissant l'intensité ou la teinte, elles peuvent aussi diffuser du son selon les modèles. Mais qui dit objet connecté dit faille potentielle de sécurité. Après tout, même nos imprimantes ne sont pas à l'abri des pirates. Des chercheurs italiens en cybersécurité ont étudié un modèle d'ampoule connectée très répandu ainsi que son application associée. Les conclusions ne rassurent pas.

Les équipes ont découvert pas moins de 4 failles dans lesquelles les hackers peuvent s'engouffrer. La première est la plus grave, avec un score de criticité de 8,8 sur 10. Couplée à la deuxième, elle permet au pirate de se faire passer pour l'ampoule connectée sur le réseau, et ainsi récupérer les identifiants de son propriétaire, dont le mot de passe Wi-Fi. La quatrième autorise l'intrus à contrôler lui-même le comportement de l'ampoule. On parle ici de la Tapo L530E de TP-Link, l'une des plus vendue de la marque et l'une des plus utilisée dans le monde. L'application compagnon a été téléchargée 10 millions de fois sur le Play Store.

Les pirates peuvent infiltrer une ampoule connectée connue pour voler les mots de passe Wi-Fi

On comprend facilement pourquoi les brèches repérées sont dangereuses. En récupérant le SSID (le nom) du réseau Wi-Fi et le mot de passe associé, le hacker a accès à tous les appareils connectés dessus. Pour être vulnérable, il faut que l'ampoule soit en mode configuration. Sauf qu'il est possible pour une personne mal intentionnée de forcer la réinitialisation de l'appareil à distance. La victime est alors obligée de lancer le processus de configuration et donc d'ouvrir la porte aux autres attaques.

L'équipe de chercheurs a prévenu TP-Link. L'entreprise a reconnu les problèmes et assure qu'un correctif est en route, sans donner plus de précision. En attendant, si vous possédez la Tapo L530E, assurez-vous que l'application et le firmware de l'ampoule sont à jour.

Source : Bleeping Computer