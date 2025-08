Ces baskets permettent de suivre vos enfants à la trace grâce à un secret bien dissimulé

De prime abord, ce sont des chaussures pour enfants tout à fait normales. Elles cachent pourtant un secret qui rassurera les parents les plus anxieux puisqu'il permet de connaître la position du porteur en permanence.

Pour un parent, ne pas savoir où se trouve son enfant est une source d'angoisse terrible. Même s'il le perd du regard seulement quelques secondes, il s'imagine les pires scénarios : enlèvement, accident grave… Mais on ne peut pas toujours être derrière sa progéniture pour la surveiller. Ça n'empêche pas d'être prudent, et c'est pourquoi plusieurs personnes se reposent sur les balises de localisation comme les AirTag d'Apple.

Accroché dans un sac voire cousu, l'accessoire permet de géolocaliser facilement le porteur, ce qui évite souvent de se faire des films en cas de léger retard par exemple. Le problème est qu'il est facile de perdre un AirTag, voire de s'en débarrasser volontairement et de feindre l'étourderie dans le cas des enfants ne voulant pas être pistés. La marque de chaussures Skechers pense avoir trouvé la solution idéale avec sa nouvelle gamme de baskets Find My Skechers.

Vous saurez toujours où est votre enfant s'il porte ces baskets

La photo servant d'illustration à cet article montre la GO RUN Elevate 2.0 en rouge. Vous ne remarquerez rien de particulier ? C'est normal : le secret se trouve sous la semelle de la chaussure. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la basket cache un compartiment fermé par une vis dans lequel on peut glisser une balise AirTag. Skechers assure que l'enfant ne sentira absolument rien.

Sur le papier, c'est plutôt bien pensé. Dans les faits, on s'interroge sur l'utilité d'un tel dispositif. Ce sont des baskets pour enfants. Or ces derniers ont une fâcheuse tendance à grandir vite, ce qui veut dire qu'il faut acheter régulièrement de nouvelles Find My Skechers, plus chères que des chaussures classiques. De plus, arrivé à un certain âge, c'est plutôt le smartphone qui servira à localiser sa chère tête blonde. Pour le moment, les baskets à compartiment secret sont vendues aux États-Unis uniquement.