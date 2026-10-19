Ce conducteur chinois a trouvé l’astuce parfaite pour se débarrasser d’un sabot de stationnement

Depuis quelques jours, une vidéo tournée dans une rue de Lianyungang circule sur les réseaux chinois. Le BYD Fang Cheng Bao Bao 8 y serait filmé en train de quitter sa place avec un sabot de stationnement encore accroché. Sa suspension hydraulique lui permettrait de rouler sur trois roues.

byd 3 roues
Source : Youtube @carnewschina4118

En Chine, les constructeurs ne reculent devant aucune démonstration pour faire parler d’eux. Suspensions capables de faire danser une berline, habitacles transformés en salon, la surenchère technique rythme chaque présentation. Seres a même déposé un brevet pour glisser des toilettes escamotables sous le siège passager. Dans la plupart des cas, ces prouesses ne quittent jamais les circuits fermés. Il arrive qu’un automobiliste détourne ces technologies à son profit.

À Shenzhen, la marque enchaîne elle-même les coups d’éclat. Début octobre, le BYD Tang de troisième génération a dévoilé deux dalles géantes sur toute la largeur de sa planche de bord. Sur Douyin, une autre séquence occupe désormais les réseaux chinois. Tournée à Jinshan, dans la ville de Lianyungang, elle montrerait un Fang Cheng Bao Bao 8 quitter sa place avec un sabot métallique jaune et rouge fixé sur sa roue avant gauche. Autour, des voitures garées et des piétons apparaissent à l’image.

Ce BYD Bao 8 lève la patte et laisse le sabot repartir avec lui

En pratique, le Fang Cheng Bao Bao 8 doit cette prouesse à sa suspension hydraulique. BYD l’appelle DiSus-P Ultra. Présenté en mai 2026 sur circuit fermé, il soulève une roue et laisse le véhicule avancer sur les trois autres. Côté chiffres, la marque annonce 200 millimètres de débattement et une levée de roue de 300 mm au maximum. Sa capacité de levage atteindrait 9 tonnes. Changer un pneu se passe de cric. Lancée en Chine le 13 mai 2026, la Flash Charge Edition inaugure ce dispositif. Son tarif démarre à 419 800 yuans, soit environ 57 000 euros.

Rien ne confirme pour l’instant l’authenticité de la séquence, ni la moindre sanction contre le conducteur. L’article 21 de la loi chinoise sur la sécurité routière encadre pourtant la circulation des véhicules présentant un danger. Côté constructeur, la conduite sur trois roues reste limitée à 15 km/h. BYD pense à un atelier ou à une aire d’essai, pas à une rue bordée de commerces. Le Bao 8 passe tout de même devant les vitrines et les voitures garées. Son sabot n’avait visiblement pas été conçu pour résister à une suspension hydraulique.


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