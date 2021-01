Bouygues offre 50€ aux clients qui arrivent avant 11h pendant le couvre-feu

Bouygues Télécom s'adapte au couvre-feu décrété par le gouvernement. Pour convaincre ses clients de se rendre en boutique dans la matinée, l'opérateur a décidé d'offrir 50€ à l’achat d’un smartphone subventionné. Pour en profiter, il est impératif d'arriver dans l'enceinte du magasin avant 11h.

Depuis le samedi 16 janvier 2021, un couvre-feu de 18h à 6h est entré en vigueur sur l'ensemble du territoire français. Cette nouvelle mesure vise à endiguer la propagation du Covid-19 en France. Si vous devez absolument vous déplacer après 18h (travail, urgence,…), vous êtes invités à vous munir d'une attestation de déplacement.

Evidemment, le couvre-feu bouleverse les habitudes des commerçants. Pour étaler la fréquentation des clients, de nombreuses enseignes ouvriront plus tôt et fermeront plus tôt. Cette mesure permet d'éviter un afflux trop conséquent de visiteurs entre 17h et 18h, juste avant le couvre-feu. C'est notamment le cas des boutiques de l'opérateur Bouygues Télécom. Les magasins du groupe ouvriront désormais dès 9h.

Sur le même sujet : Bouygues Telecom rachète NRJ Mobile, CIC Mobile et 3 autres opérateurs

Voici les conditions de l'offre Bouygues Télécom

De plus, Bouygues Télécom offre des réductions exclusives à tous les clients qui se rendent en magasins dès les premières heures du matin (entre 9h et 11h), rapportent nos confrères du Figaro. Afin de désengorger ses boutiques dans l'après-midi et le début de soirée, l'opérateur offre 50€ à toute personne qui achète un smartphone subventionné, accompagné d'un forfait mobile.

Ce type d'offre permet de lisser l'investissement nécessaire à l'achat d'un nouveau téléphone mobile. Vous vous engagez auprès de l'opérateur pendant un certain laps de temps et en échange, il vous permet de vous acheter un smartphone à un prix réduit. Sur le long terme, ce type de forfaits s'avère finalement plus coûteux que l'achat d'un smartphone nu. Pour être éligible, vous devrez opter pour un forfait 60 Go ou plus avec engagement de 24 mois. Cette offre prendra fin le 23 janvier 2021, met en garde le télécom.

Ce n'est pas tout. Toujours dans l'optique d'éviter un afflux de visiteurs, Bouygues Télécom a mis en place un système de rendez-vous. Les clients souhaitant se rendre en boutique sont invités à prendre rendez-vous au préalable via le site web de Bouygues.

Source : Le Figaro